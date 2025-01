Fahndungsfall in Stuttgart: Porsche-Fahrer mit wilder Flucht aus Parkhaus

1 Schauplatz einer ungewöhnlichen Zwischenfalls: Das Züblin-Parkhaus an der Lazarettstraße (Archivbild). Foto: IBA'27 / /Niels Schubert

Ein Sportwagen steht mit laufendem Motor im Züblin-Parkhaus in der Altstadt. Als sich ein Anzeigeerstatter beschwert und die Polizei kontrollieren will, überschlagen sich die Ereignisse.











Link kopiert

Was hatte dieser Porsche-Fahrer zu verbergen? Ein Unbekannter ist am Sonntagabend vor einer Polizeistreife aus dem Züblin-Parkhaus in der Stuttgarter Altstadt geflüchtet – und hat dabei in wilder Flucht die Ausfahrtschranke durchbrochen. Anschließend verschwand der Wagen spurlos. Die Polizei sucht nun Zeugen als Hinweisgeber.

Der Fall begann am Sonntag gegen 18.15 Uhr mit einem Meldung an die Polizei. Ein Anzeigenerstatter teilte mit, dass seit geraumer Zeit ein Porsche auf dem obersten Parkdeck des Parkhauses an der Lazarettstraße mit laufendem Motor stehen würde, mit einer Person am Steuer. Eine Polizeistreife des Innenstadtreviers schaute nach dem Rechten und traf den schwarzen Sportwagen tatsächlich wie beschrieben an. „Der Fahrer kurbelte noch das Fenster herunter, doch dann gab er plötzlich Vollgas“, beschreibt Polizeisprecher Stephan Widmann die Situation.

Suche nach einem Porsche aus Heidelberg

Der schwarze Porsche raste die Abfahrten von den Parkdecks hinunter und durchbrach die Ausfahrtschranke. Anschließend raste er über die Leonhard- und die Esslinger Straße davon, ehe sich seine Spur verlor. Eine Fahndung blieb ohne Ergebnis. Der Schaden an der Schranke soll mehrere Hundert Euro betragen. Was steckte hinter der wilden Flucht? Drogengeschäfte? Autodiebstahl? Fahren ohne Fahrerlaubnis?

Laut Täterbeschreibung ist der Mann etwa 40 bis 50 Jahre alt, hat extrem kurze Haare beziehungsweise eine Glatze. Der schwarze Porsche hat ein Heidelberger Kennzeichen. Hinweise erbittet die Verkehrspolizei unter der Rufnummer 07 11 / 89 90 - 41 00.