Seit 4. Juni greift auch im Kreis die neue Mietpreisbremse Esslingen ist jetzt drin – Ostfildern nicht

In Esslingen soll die Mietpreisbremse jetzt endlich erstmals greifen, ebenso in Wernau, Leinfelden-Echterdingen, Kirchheim und Nürtingen. Und in Denkendorf, Filderstadt und Wendlingen wieder. Aber in Ostfildern immer noch nicht. Die neue Verordnung, die den stetigen Anstieg der Mieten ausbremsen soll, bleibt umstritten.