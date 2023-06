6 Ein Großaufgebot der Polizei war zur Fahndung im Stuttgarter Osten eingesetzt – am Boden und in der Luft. Foto: 7aktuell.de/Andreas Werner

Seit dem frühen Freitagnachmittag sucht die Polizei im Bereich rund um den Großmarkt mit einem Großaufgebot nach zwei Flüchtigen. Sie sollen zuvor eine Frau überfallen und ausgeraubt haben.















Am Freitagnachmittag hat ein Großaufgebot der Polizei inklusive einem Hubschrauber und Polizeihunden im Stuttgarter Osten und in Wangen für Aufsehen gesorgt. Grund war eine Fahndung nach einem Raubüberfall, die sich bis in die Abendstunden zog. Zwei Männer hatten zuvor eine 47-jährige Frau auf dem Gelände des Großmarktes ausgeraubt.

Die Frau war gegen 13 Uhr auf dem Weg zur Bank, um Geld einzuzahlen, als die beiden Tatverdächtigen an sie herantraten, sie angriffen und Bargeld in unbekannter Höhe raubten. Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen trafen die Beamten einen 18 Jahre alten Mann an. Ob er mit der Tat in Verbindung steht, ist noch Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen.

Die Frau hat ausgesagt, dass einer der Täter eine helle Hose, ein helles Oberteil und eine helle Baseballmütze getragen hat. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07 11 / 89 90 - 57 78 beim Raubdezernat der Polizei zu melden.