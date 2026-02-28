Fahndung mit Hubschrauber: Maskierte Einbrecher werden ertappt – und können fliehen

1 Der Mann stieß im Gebäude auf zwei Maskierte. Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie

Beim Betreten eines Einfamilienhauses in Kernen-Rommelshausen stößt ein Mann auf zwei maskierte Einbrecher. Sofort beginnt eine Großfahndung mit Hubschrauber.











Am Freitagabend hat ein Mann in einem Einfamilienhaus in Kernen-Rommelshausen (Rems-Murr-Kreis) zwei Einbrecher auf frischer Tat ertappt. Er betrat das Gebäude in der Fellbacher Straße gegen 22.15 Uhr und bemerkte zwei Maskierte, die sofort über eine Terrasse in Richtung Friedhof davonliefen.

Die Polizei startete eine Fahndung, an der unter anderem ein Hubschrauber beteiligt war. Dennoch konnten die Tatverdächtigen nicht entdeckt werden. Die Ermittler vermuten, dass die Einbrecher zunächst an einer Balkontür scheiterten und sie dann über eine Terrassentür ins Innere gelangten. Ob etwas gestohlen wurde und wie hoch der angerichtete Sachschaden ist, ist noch unklar.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich unter 0711 57720 zu melden.