Fahndung in Wolfschlugen: Buggy-Fahrer hinterlässt 35.000 Euro Schaden

1 Nach einem Zusammenstoß in Wolfschlugen soll ein Buggyfahrer Unfallflucht begangen haben. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie

Ein Buggy-Fahrer hinterlässt in Wolfschlugen (Kreis Esslingen) 35.000 Euro Schaden und flüchtet. Die Polizei sucht Zeugen, um die Identität des Unfallverursachers zu klären.











Viel Schaden hinterlassen hat der Fahrer eines Buggy im Umfeld eines Tankstellengeländes in Wolfschlugen. Die Polizei fahndet nach der Person, deren Identität bislang unbekannt ist, und hofft auf Zeugenhinweise.

Den Polizeiangaben zufolge ereignete sich der Vorfall am späten Dienstagabend. Der bislang unbekannter Fahrer eines Buggy der Marke John Deere soll gegen 23.20 Uhr das Tankstellengelände mit hoher Geschwindigkeit verlassen und auf die Esslinger Straße eingebogen sein. „Im Anschluss prallte das Fahrzeug gegen eine gegenüber geparkte Mercedes-Benz E-Klasse, die durch den heftigen Zusammenstoß bergauf geschoben wurde“, berichtet die Polizei weiter.

Fahndung nach Unfallflüchtigen in Wolfschlugen bleibt erfolglos

Der Unfallverursacher und ein Beifahrer sollen dann den Buggy stehen gelassen haben und davon gerannt sein. Eine sofort eingeleitete Fahndung sei bislang erfolglos verlaufen. Beide Fahrzeuge seien erheblich beschädigt worden und nicht mehr fahrbereit. Den Schaden schätzt die Polizei auf 35.000 Euro geschätzt.

Die Verkehrspolizei gehe ersten Hinweisen zu dem Unfallverursacher nach. Sie bittet Zeugen der Unfallflucht, sich unter Telefon 07 11 / 39 90-420 zu melden.