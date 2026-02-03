Fahndung in Winnenden: Aufatmen nach nächtlicher Vermisstensuche

1 Polizeihubschrauber sind mit einer Wärmebildkamera ausgestattet (Archivbild). Foto: Phillip Weingand

Großeinsatz in Winnenden: Polizei sucht mit Hubschrauber und Spürhunden nach vermisster Schülerin. Die Aktion sorgt für Aufregung – hat aber ein Happy End.











Mit einem Hubschrauber und Spürhunden hat die Polizei am Montagabend in Winnenden (Rems-Murr-Kreis) nach einem vermissten Kind gesucht. Auf Facebook schlug die Suchaktion einige Wogen – ausgelöst durch den Flug des Polizeihubschraubers. Aber auch mehrere Streifenwagen, die durch die Straßen fuhren, wurden von den Menschen wahrgenommen. „Polizisten laufen mit Taschenlampen durch Wald, Wiesen und durchs Gebüsch“, schildert jemand seine Beobachtungen.