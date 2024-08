Fahndung in Tübingen: 27-Jährige vermisst – Polizei bittet um Zeugenhinweise

Fahndung in Tübingen

2 Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. (Symbolfoto) Foto: picture alliance/dpa/Marijan Murat

Die Polizei fahndet in Tübingen nach einer vermissten 27-Jährigen. Dafür bitten die Ermittler um Zeugenhinweise. Ein Bild der Vermissten finden Sie aus rechtlichen Gründen in unserer Bildergalerie.











Link kopiert

Die Polizei in Tübingen fahndet nach einer vermissten 27-Jährigen. Die Ermittler wenden sich nun an die Öffentlichkeit. Die 27-jährige hatte die Tübinger Klinik am vergangenen Freitag, den 16. August, mit unbekanntem Ziel verlassen, seitdem wird sie vermisst.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich Theresa Fricke in einer hilflosen Lage befindet. Sie ist etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß, schlank und blond. Am linken Arm trägt sie eine auffällige Tätowierung. Ein Bild der Vermissten finden Sie in unserer Bildergalerie. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0 70 71 / 9 72 14 00 entgegen.