Fahndung in Leinfelden-Echterdingen: Unbekannte brechen in Umspannwerk ein

Eingriff am Esslinger Bahnhof Zugreisende rufen Polizei wegen eines Exhibitionisten

Ein Mann soll am Donnerstag in einem Regionalzug in Richtung Stuttgart sein Geschlechtsteil entblößt haben. Aufgrund eines Streits wurden Zeugen auf den mutmaßlichen Exhibitionisten aufmerksam. Am Esslinger Bahnhof schritt die Polizei ein.