Eine Anwohnerin alarmierte in Filderstadt-Bonladen die Polizei. Diese fahndete auch mit einem Polizeihubschrauber nach den Tätern.

Filderstadt - Am Dienstagmorgen haben laut Polizei zwei unbekannte Täter im Bereich Kreuzäckerstraße/Gastäckerstraße in Filderstadt-Bonladen sechs Autos aufgebrochen. Um 2 Uhr alarmierte eine Anwohnerin die Polizei, da sie zwei dunkel gekleidete und maskierte Männer dabei beobachtet hatte, wie diese sich an geparkten Fahrzeugen aufbrachen und die Innenräume durchsuchten. Mit zahlreichen Streifenwagen und einem Polizeihubschrauber fahndete die Polizei noch in der Nacht nach den zwei unbekannten Tätern. Die Suche verlief bislang ergebnislos. Die Polizei vermutet, dass die Unbekannten über elektronische Geräte die Fahrzeuge aufbrechen konnten. Auch zwei weitere, unverschlossen geparkte Fahrzeuge wurden von den Dieben durchwühlt. Das Diebesgut: Kleinere Mengen an Bargeld und eine Getränkedose. Die Autos wurden laut Polizei nicht beschädigt.