1 Ein Aushängeschild zur Anwerbung von Nachwuchs dürfte nicht mehr ausreichen – da brauche es bessere Ideen. Foto: dpa/Peter Kneffel

Der Arbeitskräftemangel lässt sich nur lindern, indem Politik und Wirtschaft künftig alle Möglichkeiten ausschöpfen. Gerade in den Betriebe sind neue Wege gefragt, meint Matthias Schiermeyer.















Es wird leicht absehbar die größte Hürde am deutschen Arbeitsmarkt mindestens in den nächsten zehn Jahren sein: der Mangel an Fach- und Arbeitskräften. Man kann nur hoffen, dass diese Herausforderung jetzt in allen Köpfen angekommen ist, nachdem sie zu lange Zeit sträflich vernachlässigt wurde.