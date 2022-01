Lehrermangel liegt nicht an Bewerberzahl

Fachkräftemangel in Stuttgart

1 Diese Klasse hat Glück – und eine Lehrerin. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Personalengpässe sind an Stuttgarter Schulen ein Dauerthema. Dabei ist der Pädagogenberuf durchaus beliebt, wie die Bewerberzahlen an der PH Ludwigsburg zeigen – selbst in Coronazeiten. Der Haken liegt woanders.















Stuttgart - Thomas Schenk ist einer, der den Mangel verwalten muss. Der Chef des Staatlichen Schulamts Stuttgart hat jedes Jahr Mühe, pünktlich zum Schuljahresbeginn die offenen Lehrerstellen zu besetzen. Auch in diesem Herbst war das wieder so. Da musste das Schuljahr starten, obwohl noch 29 Stellen in den Sonderschulen nicht besetzt waren.