Fachkräftemangel in Stuttgart

1 Elisabeth Berger (rechts) mit ihrer Mitarbeiterin Luana Sicca an der Rezeption des Kronen-Hotels Foto: Lichtgut//Leif Piechowski

Dienstleistung sei in Deutschland nicht angesehen, meint Elisabeth Berger. Wie sie trotzdem Personal für ihr Haus findet.















Stuttgart - Elisabeth Berger nimmt dem Gast persönlich den Mantel ab und hängt ihn an die Garderobe. „Da ist direkt die Heizung drunter. Dann ist er nachher schön warm“, sagt die Direktorin des Kronen-Hotels. So fühlt sich echte Dienstleistung an, warmherzig bis ins Detail.