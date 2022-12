In Australien Erzieher, in Stuttgart nicht anerkannt

1 Der Liebe wegen ging Alexander Kurz nach Australien, als Erzieher fand er dort auch seine berufliche Heimat. Foto: privat

Seit 15 Jahren arbeitet der Waiblinger Alexander Kurz in Australien in Kitas. Seine Qualifikation als Erzieher wird in Stuttgart nicht anerkannt. Warum?















Alexander Kurz bekommt fast jede Woche von seiner Mutter Artikel aus baden-württembergischen Zeitungen nach Australien geschickt. Er kann darin lesen, wie viele Fachkräfte in den Kindertagesstätten im Land fehlen. Menschen, die sich um die Kleinsten kümmern. Mit ihnen spielen, essen, sprechen, ihnen die Grundlagen fürs Leben mitgeben. Zehntausende solcher Fachkräfte fehlen im Land. Auf einen wie ihn, der seit 15 Jahren an der australischen Westküste als Erzieher arbeitet, würde man in Deutschland also nur warten, dachte der gebürtige Waiblinger.