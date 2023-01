Unfall in Neuhausen Lastwagen bleibt an Gebäude hängen

Am Donnerstagmorgen rangiert eine 54-jähriger Lastwagenfahrer sein Fahrzeug in Neuhausen auf den Fildern (Kreis Esslingen). Er touchiert dabei ein Wohnhaus. Durch den Unfall entsteht ein Schaden in Höhe von 80 000 Euro.