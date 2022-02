1 Leo ist Gundula Piwowarczyk ans Herz gewachsen. Hier misst sie den Blutzuckerwert. Foto: raumzeit3/Judith Schenten

Gundula Piwowarczyk ist Wiedereinsteigerin. Die gelernte Kinderkrankenschwester hat sich bewusst für die Häusliche Kinderkrankenpflege entschieden. Sie liebt ihren Beruf, benennt als Pflegedienstleitung aber auch Gründe für den Fachkräftemangel.















Stuttgart - Leo tut manchmal so, als schlafe er. Dann liegt er ruhig da mit geschlossenen Augen. Seine Mutter merkt, wenn er sich seine Auszeit nimmt, aber eigentlich wach ist. Und auch Gundula Piwowarczyk macht er nicht mehr so leicht etwas vor. Die Kinderkrankenschwester von der Häuslichen Kinderkrankenpflege (HKP) kennt den bald Sechsjährigen inzwischen so gut, dass sie seine kleine Zeichen ebenfalls lesen kann. Seit drei Jahren unterstützt Gundula Piwowarczyk Leos Eltern in der Pflege– stundenweise, in den Ferien auch mal ganze Tage.