Fabrikstraße in Plochingen: Polizei schnappt 17-jährigen Sprayer – und geht von hohem Schaden aus

Die Polizei hat am Freitagmorgen einen 17-Jährigen aufgegriffen, der offenbar unter Alkoholeinfluss mehrere Fahrzeuge und Hausfassaden besprüht hatte. Die Ermittlungen laufen.











﻿ Ein Zeuge hat am Freitag gegen 6 Uhr einen 17-Jährigen beim Besprühen mehrerer Autos und Gebäude in der Franz-Oechsle-Straße in Plochingen (Kreis Esslingen) entdeckt und die Polizei alarmiert. Nach Angaben der Polizei konnte eine Streifenwagenbesatzung der 17-Jährigen daraufhin noch auf frischer Tat vorübergehend festnehmen.

Der Jugendliche stand demnach unter Alkoholeinfluss. Die Ermittler schätzen, dass der verursachte Schaden an Häusern und Fahrzeugen im Bereich der Fabrikstraße mehrere zehntausend Euro beträgt.

Die Beamten prüften vor Ort die Spuren an den betroffenen Fassaden und an den Autos. Der Jugendliche zeigte sich kooperativ und wurde nach den Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Geschädigte werden gebten, sich direkt bei der Polizei zu melden, um den Schaden zu dokumentieren. Hinweise nimmt die Polizei unter 07 11 / 39 90 0 entgegen.