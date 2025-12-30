FA Göppingen gegen TuS Metzingen: Frisch-Auf-Frauen feiern Derbysieg vor 4205 Zuschauern

7 Frisch-Auf-Rückraumspielerin Sina Ehmann setzt sich gegen Metzingens Svenja Hübner durch. Foto: IMAGO/Eibner

Handball-Feiertag in Göppingen: Vor der stimmungsvollen Kulisse von 4205 Zuschauern in der EWS-Arena besiegen die Frisch-Auf-Frauen im württembergischen Derby TuS Metzingen 33:28.











Auch wenn sich die Frauen der TuS Metzingen sicher ein anderes Ergebnis gewünscht hätten. Dieses württembergische Derby war Werbung für den Frauenhandball. Am Ende hatte Frisch Auf Göppingen vor stimmungsvoller Kulisse hochverdient mit 33:28 (18:14) das bessere Ende für sich. 4205 Zuschauer in der EWS-Arena hatten am Dienstagabend für Gänsehaut-Atmosphäre gesorgt.

Beste Werferinnen bei dem nie gefährdeten Start-Ziel-Sieg der Mannschaft von Trainer Nico Kiener waren Rückraumspielerin Sina Ehmann und Rechtsaußen Luisa Scherer (je 7) für Frisch Auf, die Ex-Göppingerin Sina Lindemann (8/3) und die tschechische Nationalspielerin Charlotte Cholevova (5) trafen fürs TuS-Team von Trainerin Miriam Hirsch am besten.

Frisch Auf steht nun mit 7:11 Punkten auf Platz acht. Metzingen mit 10:10 Punkten auf Platz sieben. Nur die ersten vier Teams qualifizieren sich in dieser Saison für die Play-Offs um die deutsche Meisterschaft.

HBF-Termine im Januar

Frisch Auf Göppingen

BSV Sachsen Zwickau – FAG (3. Januar, 18 Uhr), FAG – HSG Bensheim/Auerbach (18. Januar, 14.30 Uhr/DF1 live), SV Union Halle-Neustadt – FAG (24. Januar, 19 Uhr), FAG – Buxtehuder SV (31. Januar, 19 Uhr).

TuS Metzingen

TuS – Borussia Dortmund (7. Januar, 19.30 Uhr), TuS – HSG Blomberg-Lippe (14. Januar, 19.30 Uhr), BSV Sachsen Zwickau – TuS (24. Januar, 18 Uhr). (jüf)