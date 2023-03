1 Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, gibt weiterhin ein erhöhtes Zinstempo vor. Foto: AFP/Fabrice Coffrini

Die Europäische Zentralbank zeigt sich unbeirrt von den Verwerfungen auf den Finanzmärkten um Credit Suisse und Silicon Valley Bank. Dies signalisiert eine Stabilität des Bankensystems, meint Matthias Schiermeyer.















Link kopiert

Wieder eine neue Hiobsbotschaft – und wieder nur ein Einzelfall? Oder ist die Ansteckungsgefahr doch so groß, dass noch eine neue Bankenkrise in Europa droht? Die Krisen von Credit Suisse und der Silicon Valley Bank haben offensichtlich nicht so viel Sprengkraft, dass sich die Hüter des Euro zum Umsteuern genötigt sehen. Wie seit Wochen erwartet, wird der zentrale Leitzins um 0,5 Punkte auf 3,5 Prozent angehoben.