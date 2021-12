70 000 Euro für Menschen in Not

1 Andreas Heinkel, Norbert Kindler – Schatzmeister des Vereins „Gemeinsam helfen“ –, Katharina Kiewel, EZ-Chefredakteur Johannes M. Fischer, Kai Grünhaupt, Lisa Kappes-Sassano, Thomas Kubetschek und Claudia Weist-Brockhaus (von links) freuen sich, dass auch zu diesem Weihnachtsfest wieder vielen Menschen in Not geholfen werden kann. Foto: Ines Rudel

Die ersten Spenden der EZ- Weihnachtsaktion kommen Familien in finanziellen Schwierigkeiten und den Opfern sexualisierter Gewalt zugute. Weitere Spenden werden dringend benötigt.















Kreis Esslingen - Neue Schuhe, ein Ersatz für das durchgelegene Bett oder ein Fahrrad – die meisten Familien im Kreis Esslingen kaufen sich das schnell im Laden oder bestellen online. „Wir stellen uns das so einfach vor“, sagt Katharina Kiewel, Sozialdezernentin im Landratsamt Esslingen. „Aber viele Familien mit Kindern haben das Geld dafür nicht.“ Kiewel und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bitten für zahlreiche Menschen in Not um Unterstützung aus der Weihnachtsspenden­aktion der Eßlinger Zeitung und des Vereins „Gemeinsam helfen“. Kurz vor Weihnachten wurden die ersten Beträge an Kiewels Behörde und andere Sozialträger überwiesen. In der ersten Runde sind mehr als 70 000 Euro ausgeschüttet worden. Weitere Hilfsgelder sollen im Januar fließen. „Mit den Spenden können wir ein Stück weit Licht in die Stube bringen“, sagt Kiewel und dankte den Spenderinnen und Spendern.

„Für die EZ ist es wichtig, so viele Spenden wie möglich zu sammeln, um noch vor Weihnachten die Sozialträger des Landkreises mit einer größeren Summe unterstützen zu können“, erklärte EZ-Geschäftsführer Andreas Heinkel bei einem gemeinsamen Termin mit den Spendenempfängern im Verlagsgebäude – coronakonform in kleiner Runde und unter Einhaltung der geltenden Regeln. „Es freut uns, dass die Spendenbereitschaft weiter da ist“, so Heinkel weiter, wenn auch das Aufkommen derzeit nicht ganz so hoch sei wie in den Vorjahren. Denn auch im zweiten Jahr der Pandemie könnten viele Benefizveranstaltungen zugunsten der Aktion nicht stattfinden. Dennoch seien viele Großspender, darunter Vereine, Unternehmen und Stiftungen, und die Leserinnen und Leser der Eßlinger Zeitung bei der Stange geblieben. Ein großer Akteur sei die Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen, die die Hilfskampagne alljährlich unter anderem mit einer Spendenverdopplungsaktion unterstützt. „Wir sind guter Dinge, dass wir wieder einen ordentlichen Betrag zusammenbringen“, so der EZ-Geschäftsführer. Auch nach den Feiertagen kann noch gespendet werden.

Spenden bleiben im Kreis Esslingen

Viele Familien, Vereine und soziale Einrichtungen litten unter der Pandemie und ihren Folgen, sagte Heinkel. Die Spenden der EZ-Weihnachtsaktion blieben im Kreis Esslingen und kämen hier Bedürftigen und sozialen Projekten zugute. „Wir sind Ihnen dankbar, dass Sie ein Ohr haben für die Bedürfnisse der Menschen in Not und die Spenden da einsetzen, wo sie gebraucht werden“, sagte Heinkel zu den anwesenden Vertreterinnen und Vertretern der Sozialträger.

Zu ihnen zählt die Caritas Fils-Neckar-Alb, die die Mittel für ein Kühlfahrzeug für den Esslinger Tafelladen einsetzt. Angesichts der gestiegenen Bedürftigkeit in der Coronapandemie sei das Geschäft in der Neckarstraße besonders gefragt gewesen, berichtet Lisa Kappes-Sassano, Regionalleiterin der Caritas. Pro Tag kauften bis zu 150 Personen, die ein geringes Einkommen haben, bei „Carisatt“ ein. Für die Organisatoren ist der Betrieb eine logistische Herausforderung, wie Kappes-Sassano erklärt. Täglich werden etwa 35 Geschäfte angefahren, die Lebensmittel spenden. Um die Kühlkette aufrecht halten zu können, braucht die Caritas ein neues Kühlfahrzeug. Auch der Kreisdiakonieverband erhielt Mittel für die Umsetzung mehrerer Projekte. Sie sollen unter anderem im Tafelladen in Ostfildern-Nellingen eingesetzt werden.

Manchen Familien fehlt selbst Geld für Windeln

Unterstützt wird zudem der Verein Wildwasser, der Opfern von sexualisierter Gewalt hilft. Der Bereich der Beratung für erwachsene Betroffene finanziere sich zu größtenteils aus Spenden und Eigenmitteln des Trägervereins, sagt Claudia Weist-Brockhaus von der Beratungsstelle. Corona habe eine große Lücke gerissen, weil keine Benefizveranstaltungen stattfinden konnten. „Wir sind darum dankbar, dass wir das Geld aus der EZ-Spendenaktion einfließen lassen können“, so Weist-Brockhaus.

„Begeistert über dieses Zeichen der Solidarität“ äußert sich Kai Grünhaupt vom Amt für Soziales, Integration und Sport der Stadt Esslingen. Seine Behörde gibt die Mittel an Einzelpersonen, Paare und Familien in Not weiter. Es fehlten oft triviale Dinge wie Winterkleidung, berichtete Grünhaupt. Von ähnlichen Notlagen erfährt auch Thomas Kubetschek, Diakon der katholischen Kirche Esslingen. Er bietet Sprechstunden für Hilfesuchende in der Pliensauvorstadt an. In der Woche besuchten ihn 40 bis 50 Personen, erzählte der Diakon. In den vergangenen Monaten seien viele neue Gesichter dazugekommen. „Sie kommen, um jemanden zu haben, der zuhört, welche Bedürfnisse da sind und was fehlt – und das ist sehr viel.“ Beispielsweise Geld für den Kauf von Windeln für Kleinkinder. „Es tut gut, jemanden zu haben, der zuhört. Aber auch, wenn man das ein oder andere geben kann“, sagte Kubetschek. Er bedanke sich im Namen von 74 bedürftigen Menschen, die sich freuen, dass es etwas wie die EZ-Weihnachtsspendenaktion gibt.