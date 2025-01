EZ-Weihnachtsspendenaktion: Zum musikalischen Genuss kommt der karitative Gedanke

1 Das Trompetenensemble Stuttgart mit Joachim Jung, Johannes Knoblauch, Joachim Nägele, Johannes Mayr und Uwe Arlt (von links) begeisterte in der Klosterkirche. Foto: /Rainer Kellmayer

Das Trompetenensemble Stuttgart spielt in der Denkendorfer Klosterkirche zugunsten der EZ-Weihnachtsspendenaktion. Die Neujahrskonzerte dort haben stets auch den guten Zweck im Blick.











Die Denkendorfer Klosterkirche ist ein architektonisches Juwel: Mit ihrem charakteristischen Kirchturm und den beiden mächtigen Seitenschiffen ist die um 1200 geweihte Basilika ein prägendes Bauwerk in der Gemeinde. Zudem bietet das historische Gemäuer mit seiner hervorragenden Akustik Konzerten einen optimalen klanglichen Rahmen. Diese Chance nutzte das Stuttgarter Trompetenensemble am Sonntagabend, als es unter dem Titel „Tönet, ihr Pauken! Erschallet, Trompeten!“ ein Neujahrskonzert gab. Damit unterstützen die Musiker auch in diesem Jahr die EZ-Weihnachtsspendenaktion.

Vor 25 Jahren startete die Stuttgarter Konzertdirektion Jung die Serie der Neujahrskonzerte in Denkendorf. Stets geht es neben dem musikalischen Genuss auch um den karitativen Gedanken. „Ich danke den Musikern für das hochkarätige Konzert und ihren Einsatz zugunsten unserer Spendenaktion“, sagte Norbert Kindler bei der Begrüßung des Publikums. Er ist Schatzmeister des Vereins „Gemeinsam helfen“, der die EZ-Weihnachtsspendenaktion trägt.

Der Veranstalter hatte „ein glanzvolles musikalisches Feuerwerk“ versprochen. Das war nicht zu hoch gegriffen: Was das Trompetenensemble Stuttgart den Besucherinnen und Besuchern bot, war Bläserkunst vom Feinsten. Beim eröffnenden „Occasional Oratorio“ von Georg Friedrich Händel schallten die festlichen Klänge perfekt abgestimmt von der Orgelempore herab. Scharfe Punktierungen prägten die Ouvertüre, und nach einem kunstvoll verzierten Adagio standen im Finale brillante Trompetensignale im Kontrast zum virtuosen Orgelpart.

Ebenso überzeugend setzten Christian Nägele, Johannes Knoblauch und Joachim Jung (Trompeten) – im besten Zusammenspiel mit dem Stuttgarter Domorganisten Johannes Mayr und Uwe Arlt (Pauken, Perkussion) – Henry Purcells „Suite Cathedral“ um. Einen reizenden klanglichen Gegenpol setzte eine Bearbeitung von Johann Sebastian Bachs Arie „Schafe können sicher weiden“. Über dem souverän gelegten Orgelfundament mischte sich der helle Ton der melodieführenden Trompete ideal mit den weichen Klängen der Corni da caccia.

Auch dem Doppelchor „Denn er hat seinen Engeln befohlen“ aus Felix Mendelssohn Bartholdys Oratorium „Elias“ drückten drei Corni da caccia den Stempel auf. Die dunkle Klangfärbung begeisterte ebenso wie die spannungsvollen Melodieführungen: Man spürte, dass in den Proben Präzisionsarbeit geleistet worden war.

Mit transparenter Registrierung brachte Johannes Mayr in Johann Sebastian Bachs „Wie schön leuchtet der Morgenstern“ den mit kunstvollen Girlanden umwobenen Cantus firmus zur Geltung. Und auch in Michel Correttes „Noël Tous les Burgeois de Chastres“ setzte der Orgelprofessor die verschiedenen Stränge durch präzisen Registereinsatz gegeneinander ab. Nach den unterhaltsamen Klangkapriolen eines Pastorell-Orgelstücks des Mozart-Zeitgenossen Theodor Grünberger zog Johannes Mayr alle Register seiner phänomenalen Improvisationskunst. Er verarbeitete das Choralthema „Nun danket alle Gott“ in kunstvollen Metamorphosen zu einem in vielen Facetten schillernden Klangerlebnis. Seine sensiblen Umspielungen der Melodie, beeindruckende Farbspiele und die dröhnenden atonalen Akkordfolgen des imposanten Finales brachten die Zuhörer zum Staunen.

Leichtere Kost gab es zum Schluss. In einem von Claude Rippas arrangierten Spiritual-Medley zeigte das Trompetenensemble erneut bläserische Perfektion und ein instinktives Gespür für jazzige Stilistik.

Die EZ-Weihnachtsspendenaktion läuft noch immer

Kampagne

Zum 58. Mal trommelt die EZ-Weihnachtsspendenaktion, hinter der der Verein „Gemeinsam helfen“ steht, für den guten Zweck. Die Spenden kommen Familien und Einzelpersonen im Kreis Esslingen zugute, die in finanziellen, medizinischen oder sozialen Notlagen sind. Auch soziale Projekte werden unterstützt. Die Aktion läuft auch Anfang 2025 weiter, es kann noch immer gespendet werden.

Spendenmarathon

Die Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen ruft ab 20. Januar zum Spendenmarathon auf. Auf ihrer Plattform Wir Wunder stellt sie 15 000 Euro zur Verfügung, die an Vereine und Projekte aus dem Kreis Esslingen verteilt werden – darunter die EZ-Weihnachtsspendenaktion. Je mehr Spenden ein Projekt zwischen 20. Januar und 2. Februar sammelt, desto größer der Anteil, den die Kreissparkasse zusätzlich zuschießt. Weitere Informationen: www.wirwunder.de/esslingen-nuertingen/aktion/1414.

Spenden

Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen, IBAN: DE38 6115 0020 0000 9020 36; BW Bank, IBAN: DE24 6005 0101 0008 4053 53; Volksbank Mittlerer Neckar, IBAN: DE89 6129 0120 0126 8880 00; Spendenplattform www.wirwunder.de/projects/145000. Sachspenden können nicht angenommen werden.