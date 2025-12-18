EZ-Weihnachtsspendenaktion: Weihnachtskonzert vor der Esslinger Stadtkirche

1 Die Spenden werden genutzt, um im Kreis Esslingen Gutes zu tun. Foto: IMAGO/Panthermedia

Bereits zum 14. Mal spielen die Blechbläser Thomas Matrohs, Norbert Müller, Thomas Schreiber und Andreas Horwath, um Geld für die EZ-Spendenaktion zu sammeln.











Unbürokratische Hilfe für Menschen in Not im Kreis Esslingen und Mittel für wichtige soziale Projekte – dafür trommelt die Weihnachtsspendenaktion der Eßlinger Zeitung in diesem Winter zum 59. Mal.

Am vierten Adventssonntag, 21. Dezember, um 14 Uhr spielen wieder die Blechbläser Thomas Matrohs, Norbert Müller, Thomas Schreiber und Andreas Horwath vor der Esslinger Stadtkirche. Es erklingen Weihnachtslieder aus Deutschland und aus aller Welt wie „Maria durch ein Dornwald ging“, „Fröhlich soll mein Herze springen“ und „Il est né le divin enfant“ aus Frankreich, „Deck the halls“ aus England oder „Adoración al Niño Jesus“ aus Bolivien.

Die Musiker spielen zum 14. Mal zu Gunsten der EZ-Weihnachtsspendenaktion und freuen sich auf viele Zuhörer und viele Spenden.

Im vorangegangenen Winter konnte die EZ-Benefizaktion, hinter der der Verein Gemeinsam helfen steht, mehr als 172 500 Euro für den guten Zweck ausschütten. „Alljährlich erfüllt es uns als Verein mit großer Hoffnung, die bemerkenswerte Solidarität zu sehen, die unsere Leserschaft sowie Unternehmen und andere Organisationen ihren Mitmenschen entgegenbringen“, sagt Johannes M. Fischer, stellvertretender Vorsitzender des Vereins Gemeinsam helfen und Chefredakteur der Eßlinger Zeitung. Finanziert wurde mit den Spenden unter anderem die Renovierung des neuen Tafelladens der Caritas in Esslingen, wo Menschen mit wenig Geld günstig einkaufen können. Ebenso soziale Projekte, die Familien in schwierigen Situationen oder Senioren im Alltag unterstützen. Und ein großer Teil der Spenden hat Familien und Einzelpersonen in Not unbürokratisch geholfen. Das wird auch in diesem Jahr wieder so sein.

„Die Spenden bleiben im Kreis Esslingen und kommen da an, wo sie wirklich gebraucht werden“, versichert der EZ-Chefredakteur.