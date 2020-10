1 Christine Bechtle-Kobarg Foto: Roberto Bulgrin

Seit mehr als 50 Jahren mobilisiert die Weihnachtsspendenaktion der Eßlinger Zeitung Spenden für karitative Organisationen und für Menschen, die unverschuldet in Not geraten sind. Mit einer erfolgreichen Sonderaktion für Menschen, die durch Corona in Not geraten waren, verabschiedete sich Christine Bechtle-Kobarg aus dem Vorsitz des Vereins.

Esslingen - Weihnachten ist eine Zeit der Hoffnung und Zuversicht. Dafür, dass viele Menschen in Stadt und Landkreis Esslingen, auch die Schwächsten der Gesellschaft, den Festtagen etwas fröhlicher entgegensehen können, sorgt seit mehr als 50 Jahren die Weihnachtsspendenaktion der Eßlinger Zeitung. Viele große und kleine Zuwendungen lassen Jahr für Jahr die Spendenkasse klingeln – und sie helfen, Menschen in unverschuldeten persönlichen Notlagen und karitativen Organisationen in ihrer Arbeit beizustehen. Doch die Hilfsbereitschaft ist nicht nur zu Weihnachten lebendig: Wenn Hilfe gebraucht wird, ist der Verein „Gemeinsam helfen“ auch übers Jahr zur Stelle. Anlässlich der Corona-Pandemie, die in der Esslinger Region viele Menschen hart gebeutelt hat, brachte der Verein „Gemeinsam helfen“ im Frühjahr eine Corona-Spendenaktion auf den Weg, die alleine mehr als 80 000 Euro mobilisierte. Zusammen mit den Zuwendungen zur Weihnachtsaktion 2019 konnten in diesem Jahr mehr als 250 000 Euro ausgeschüttet werden.