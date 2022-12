1 Patricia Oesterle übernimmt die Leitung der Spendenaktion von Harald Flößer. Foto: Roberto Bulgri/n

Harald Flößer übergibt den Vorsitz des Vereins „Gemeinsam helfen“ an Patricia Oesterle. Sie will den Erfolg der EZ-Weihnachtsspendenaktion fortführen.















Link kopiert

Seit mehr als 50 Jahren zeigt sich im Kreis Esslingen zum Jahresende verlässlich die Hilfsbereitschaft seiner Einwohnerinnen und Einwohner: Dann wirbt die Weihnachtsspendenaktion der Eßlinger Zeitung und des Vereins „Gemeinsam helfen“ stets erfolgreich um Solidarität mit jenen, die es nicht so gut haben. Kopf der Aktion war in den vergangenen Jahren Harald Flößer, Vorsitzender des Trägervereins der Hilfskampagne. Zum Jahresende übergibt er seine Aufgaben an Patricia Oesterle.

Informieren und spenden: <a href='https://www.betterplace.org/de/projects/114495' target='_blank'>„Eßlinger Zeitung – Weihnachtsspendenaktion 2022“</a> auf betterplace.org öffnen.

„Alle Jahre wieder bitten wir unsere Leserinnen und Leser um Unterstützung für unsere Hilfsaktion, die in ihren 56 Jahren gewachsen ist“, sagt Flößer. „Und alle Jahre wieder lassen sie uns nicht im Stich.“ Der 63-Jährige hatte den Vereinsvorsitz in einer schwierigen Zeit übernommen: 2020, im ersten Corona-Jahr, als viele Menschen in Not gerieten, weil sie ihren Job verloren, das Einkommen in Kurzarbeit nicht mehr ausreichte oder die Isolation im Lockdown sie in eine persönliche Krise stürzte. Damals rief der Verein „Gemeinsam helfen“ eine erfolgreiche Corona-Spendenaktion ins Leben, die Hilfe auch in der Zeit zwischen den Weihnachtskampagnen leistete. Gerade als wieder ein stückweit Normalität, soziale und finanzielle Stabilität zurückkehrten, stürzte in diesem Jahr der Ukrainekrieg mit seinen Folgen viele Menschen in neue Not. Die Leserinnen und Leser der Eßlinger Zeitung zeigten stets Herz, im Schnitt kommen 200 000 Euro Spenden pro Jahr zusammen. „Bisher ist leider etwas weniger eingegangen als sonst“, sagt Flößer. „Aber wir sind guter Dinge, dass wir wieder eine schöne Summe zusammen bekommen. Trotz dieser schwierigen Zeiten, in denen fast jeder weniger hat – dafür sind wir sehr dankbar.“

Wechsel zum Jahresende

Harald Flößer bedankte sich für die langjährige gute Zusammenarbeit bei den Partnern der Spendenaktion, Vertretern von Kommunen und Wohlfahrtsorganisationen, die es ermöglichen, dass die Hilfe dort ankommt, wo sie dringend notwendig ist. Er wisse das Projekt auch künftig in guten Händen. Zum Jahresende geht Flößer in Ruhestand und verlässt auch seinen Posten als Chefreporter der Eßlinger Zeitung.

Unsere Empfehlung für Sie Flexible Hilfe nötig Warum dieser Winter für Esslinger Wohnungslose besonders hart wird Der Alltag von Wohnungslosen im Kreis Esslingen ist beschwerlich und oft ein Kampf. Sie haben kein wirkliches Zuhause und das Geld ist knapp. Doch in diesem Winter spitzt sich die Situation noch mehr zu.

Neue Vorsitzende des Vereins „Gemeinsam helfen“ ist Patricia Oesterle, die seit ein paar Jahren Mitglied ist und bei der EZ-Spendenaktion hilft. „Mir liegt dieses Projekt sehr am Herzen. Als Harald Flößer seinen Ausstieg ankündigte, war mir klar, dass ich diese Aufgabe übernehmen möchte“, sagt die 33-Jährige, die Leiterin der Verlagskoordination der EZ ist. Oesterle dankt ihrem Vorgänger für seinen Einsatz für Menschen in Not und versprach, alles zu tun, damit die Aktion auch künftig vielen Menschen helfen kann.

Weitere Infos gibt es online unter www.esslinger-zeitung.de/weihnachtsspendenaktion