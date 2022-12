Solidarität für Menschen in Not ist gefragt

1 Zahlreiche Spenden sind bereits eingegangen, es bedürfe aber weiterer Hilfe, sagt Vereinsvorsitzender Harald Flößer. Foto: dpa/Patrick Pleul

Viel Unterstützung hat die EZ-Spendenaktion vor Weihnachten erhalten. Mehr als 96 000 Euro sind bereits an soziale Projekte und Personen in Not geflossen. Es bedürfe aber weiterer Hilfen, betont der Vorsitzende des Hilfsvereins.















Zum 56. Mal sammelt in diesem Winter die Weihnachtsaktion des Vereins „Gemeinsam helfen“ und der Eßlinger Zeitung Spenden, die Menschen im Kreis Esslingen zugute kommen. Die Hilfe ist nötiger denn je, betont Harald Flößer, Vorsitzender des Vereins und Chefreporter der EZ: „Energiekrise, hohe Inflation, ständig steigende Preise, beinahe nichts hat mehr Bestand – wann hat es bei uns, die wir es gewohnt waren, dass es ständig nach oben geht, so umwälzende Zeiten gegeben?“ Diese Krisen haben spürbare Folgen. Menschen mit ohnehin schon geringem Einkommen sind in noch größere Nöte geraten, wie Beratungsstellen von Kommunen und Wohlfahrtsorganisationen im Landkreis berichten.

Informieren und spenden: <a href='https://www.betterplace.org/de/projects/114495' target='_blank'>„Eßlinger Zeitung – Weihnachtsspendenaktion 2022“</a> auf betterplace.org öffnen.

Mit ihnen arbeitet die Aktion seit Jahren eng zusammen. Zahlreiche Familien und Einzelpersonen erhalten so finanzielle Hilfen. Beispielsweise ein Mädchen, das seit dem Tod ihrer Mutter ohne elterliche Unterstützung zurecht kommen muss und sich nun ein eigenes Zuhause aufbauen will – wofür sie Hilfe braucht. Oder eine vierköpfige Familie, die sich finanziell kaum über Wasser halten kann, obwohl der Vater Vollzeit arbeitet und obwohl sie aufstockend staatliche Leistungen bezieht. Oder eine junge alleinerziehende Mutter, die ihre während der Schwangerschaft abgebrochene Ausbildung neu beginnen wird und sich eine Gefriertruhe wünscht, damit sie ihren Alltag mit ihrem Kleinkind besser organisieren, Mahlzeiten für die Arbeitstage vorbereiten und einfrieren kann.

Blasmusik für den guten Zweck

Obwohl jeder wegen der Preisanstiege höhere Ausgaben hat, haben sich viele Leserinnen und Leser großzügig gezeigt und gespendet, aber auch Firmen wie Festo oder die Volksbank. Zudem konnten in diesem Jahr nach zwei Jahren Corona-Pause wieder mehr Benefizaktionen stattfinden. Genannt sei beispielsweise das Adventssingen des Musikers Buddy Bosch im Sirnauer Hof, die Gala „Wir bewegen was“ in der Württembergischen Landesbühne sowie ein Poetry Slam im Esslinger Komma. Am vierten Adventssonntag stellten sich bereits zum elften Mal vier Blechbläser zu Gunsten der Weihnachtsspendenaktion bei der Esslinger Stadtkirche auf, um trotz Kälte eine Stunde lang Weihnachtslieder zu spielen. Thomas Matrohs, Norbert Müller, Michaela Mayer und Andreas Horwath spielten Klassiker wie „Alle Jahre wieder“, aber auch internationale Hits wie „We wish you a Merry Christmas“ – das Publikum zeigt sich spendabel, es kamen rund 200 Euro zusammen.

Zu den großen Unterstützern der Aktion gehört zudem die Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen, die seit vielen Jahren mit Geld- und Sachspenden hilft. So stellt das größte Geldinstitut im Landkreis Esslingen nicht nur die Überweisungsvordrucke kostenlos zur Verfügung und beteiligt sich mit der Verdopplungsaktion, sondern schüttet bei der digitalen Spendenplattform www.wirwunder.de/esslingen-nuertingen im Neuen Jahr insgesamt 15 000 Euro für die EZ-Aktion und weitere soziale Projekte im Landkreis aus. Harald Flößer, der Vorsitzende des Vereins „Gemeinsam helfen“, und Verlagskoordinatorin Patricia Oesterle dankten KSK-Regionaldirektor Felix von Heißen für die großzügige Unterstützung, als sie einen symbolischen Scheck in Empfang nahmen.

Bislang weniger Spendenaufkommen als im Vorjahr

Insgesamt sind bereits mehr als 96 000 Euro an Hilfsmitteln ausbezahlt worden. Harald Flößer bedankt sich bei den Spenderinnen und Spendern für die Solidarität, wenn auch das Spendenaufkommen bislang geringer sei als in den Vorjahren. Es bedürfe dringend weiterer Unterstützung, um den Menschen in finanziellen oder sozialen Notlagen helfen zu können, aber auch jenen Projekten, die ihnen zugute kommen.

Die Hilfsaktion der Eßlinger Zeitung

Lange Tradition

Zum 56. Mal trommelt die gemeinsame Weihnachtsspendenaktion der Eßlinger Zeitung und des Vereins Gemeinsam helfen für den guten Zweck. Die Spenden kommen vor allem Familien und Einzelpersonen im Kreis Esslingen zugute, die in finanziellen, medizinischen oder sozialen Notlagen sind. Auch soziale Projekte werden unterstützt. Zahlreiche Unternehmen, Vereine und Kulturveranstalter, aber auch Privatpersonen haben schon gespendet. Etwa 100 000 Euro sind bisher zusammengekommen – etwas weniger als zum gleichen Zeitpunkt in den Vorjahren. Viele Hilfen wurden schon ausbezahlt.

Spendenkonten

Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen, IBAN: DE38 6115 0020 0000 9020 36; BW Bank, IBAN: DE24 6005 0101 0008 4053 53; Volksbank Mittlerer Neckar, IBAN: DE89 6129 0120 0126 8880 00. Oder einfach im Internet auf der Online-Spendenplattform unter www.wirwunder.de/projects/114495.