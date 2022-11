1 Die DooWop-Mädla sind optisch und akustisch ein Erlebnis. Foto: oh

Der Name der Benefiz-Gala ist Programm: „Wir bewegen was.“ Denn ihr Initiator Winfried Kampmann hat schon viel bewegt. Jedes Jahr in der Vorweihnachtszeit versammelt er Akteurinnen und Akteure unterschiedlichster Couleur, um einen kurzweiligen Nachmittag zu bieten und Gutes zu tun: Der Erlös hilft stets der Weihnachtsspendenaktion der Eßlinger Zeitung. Das Potpourri künstlerischer und sportlicher Darbietungen kommt beim Publikum bestens an. So soll das auch am Sonntag, 27. November, ab 16 Uhr im Schauspielhaus der Württembergischen Landesbühne sein. Der Vorverkauf für „Wir bewegen was 2022“ läuft bereits auf Hochtouren. Als Winfried Kampmann 2008 an der Esslinger Burgschule bei den Schulveranstaltungen seiner drei Töchter erlebte, wie viele Talente in jungen Leuten schlummern, entschied er spontan: „Ich will etwas machen, ich will etwas bewegen.“ Damit war die Idee zur Benefizgala geboren, die nun zum 14. Mal stattfinden wird. Alt und Jung, Groß und Klein, Künstler, Helfer und Sponsoren tragen ihren Teil zum Gelingen bei. Wer den Initiator kennt, der weiß, dass es ihm mit seiner Überzeugungskraft gelingt, interessante Gäste für einen Benefiz-Auftritt zu gewinnen. Dass der Erlös der EZ-Weihnachtsspendenaktion zugute kommt, hilft ebenfalls, Türen zu öffnen. „Das ist eine feine Sache, bei der wir wissen, wo das Geld landet“, betont Winfried Kampmann.

Unterhaltsame Show für die ganze Familie

„Wir bewegen was“ verspricht einmal mehr eine unterhaltsame Show für die ganze Familie. Junge Nachwuchstalente aus Esslingen und der Region treten gemeinsam mit etablierten Künstlerinnen und Künstlern auf der großen Bühne auf. Darbietungen aus Tanz, Akrobatik, Gesang, Zauberei und Musik werden sich abwechseln. Kampmann und die Nachwuchsmoderatorin Emily Kalkbrenner werden durch die Show führen. Temperament- und humorvoll machen sich die DooWop-Mädla Anette Heiter, Gesa Schulze-Kahleys, Babs Steinbock und Susanne Härle ungeniert über die Welthits der 50er- und 60er-Jahre her – und das auf Schwäbisch und mit Texten, die sich nicht nur um die Liebe drehen. Allerlei sportliche Finessen verspricht die Einradshow des RC Oberesslingen. Blitzgescheit und wortgewandt stellt sich Kai Bosch, der amtierende baden-württembergische Meister im Poetry Slam, im Schauspielhaus der WLB vor. Sein Stottern versteht er nicht etwa als Handicap, sondern als ein Alleinstellungsmerkmal. Und mit Finn Talin ist einer der bundesweit erfolgreichsten Nachwuchsmagier mit von der Partie – er will dem Publikum mit seiner Zauberkunst verblüffende Live-Momente schenken.

Talentierte Harfenmusiker der Musikschule Esslingen werden ihren Instrumenten glanzvolle Klänge entlocken. Der coole Auftritt der Latin Kids von Tanz ES und der neue Showtanz „Viva Las Vegas“ der Tanzabteilung der TSG Esslingen sollen mit ausgefeilten Choreografien einen weiteren Beitrag leisten, damit die Show zu einem unvergesslichen Erlebnis wird. „Und bei der Saalwette wird es wieder spannend zugehen“, verspricht Winfried Kampmann. Doch ganz egal, wie die Saalwette enden wird – eines steht für den Organisator der Benefiz-Gala fest: „Wir werden uns dem Publikum mit purer Lebensfreude, Leichtigkeit und bunten Farben präsentieren.“

Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf bei den bekannten Vorverkaufsstellen sowie online beim Ticketpartner Reservix.