In der besonderen Atmosphäre der Klosterkirche Denkendorf findet wieder ein Neujahrskonzert statt. Davon profitiert die EZ-Weihnachtsspendenaktion.















Wenn der Trubel des Jahreswechsels vorbei ist, dann ist die Zeit der festlichen Musik in der Klosterkirche Denkendorf gekommen. Zur Tradition geworden ist das Neujahrskonzert, das in diesem Jahr am Sonntag, 15. Januar, um 17 Uhr stattfindet. Dann sind der renommierte Solotrompeter Claude Rippas aus Zürich und der Stuttgarter Domorganist Johannes Mayr wieder in der Klosterkirche zu Gast.

Zugunsten der EZ-Weihnachtsspendenaktion präsentiert das Duo, das seit Jahren zusammen auftritt, glanzvolle Trompetenkonzerte von Baldassare, Telemann, virtuose Orgelwerke von Schnizer und Petrali sowie Orgelimprovisationen. Auch Bearbeitungen bekannter Spirituals gehören zum Programm, bei denen Claude Rippas neben der Trompete auch das Flügelhorn mit seiner weichen, meditativen Klangfarbe verwendet.

Rippas ist Preisträger mehrerer internationaler Instrumentalwettbewerbe, darunter der Prager Frühling und der Maurice-André-Wettbewerb. Seine künstlerische Ausbildung absolvierte er in Bern, Zürich und Paris. Rippas zählt zu den führenden Trompetensolisten der Schweiz. Nach seinem Wirken als Solotrompeter namhafter Orchester wie dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, den Münchner Philharmonikern und dem Tonhalle-Orchester Zürich unterrichtete er bis 2009 als Professor für Trompete und Barocktrompete an der Musikhochschule in Zürich. Als Solist spielt Rippas mit zahlreichen Orchestern und Organisten in ganz Europa.

Informieren und spenden: <a href='https://www.betterplace.org/de/projects/114495' target='_blank'>„Eßlinger Zeitung – Weihnachtsspendenaktion 2022“</a> auf betterplace.org öffnen.

Seit 1998 in der Klosterkirche

Johannes Mayr ist ein preisgekrönter Meister der Orgelimprovisation. Nach seinem Studium in katholischer Kirchenmusik in Stuttgart wirkte er als hauptamtlicher Kirchenmusiker in Bad Wurzach und als Regionalkantor an St. Fidelis in Stuttgart. Er unterrichtet an der Tübinger Hochschule für Kirchenmusik und lehrt Orgelimprovisation an der Stuttgarter Musikhochschule. Seit 2011 ist er Domorganist an der Domkathedrale St. Eberhard in Stuttgart. 2015 erfolgte die Ernennung zum Kirchenmusikdirektor, 2018 zum Honorarprofessor.

Organisiert wird der Abend in der Klosterkirche seit 1998 von dem Stuttgarter Konzertveranstalter Joachim Jung, seit dem zweiten Konzert zugunsten der Weihnachtsspendenaktion der Eßlinger Zeitung, die mit dem Geld Menschen in Not im Kreis Esslingen unterstützt. Zweimal fiel das Konzert wegen der Coronapandemie aus. Nun ist Jung guter Dinge, dass es an die Vor-Corona-Zeit anknüpfen kann. „Die Klosterkirche ist ein kulturhistorisch bedeutendes Gebäude und über Denkendorf hinaus bekannt. Sie hat eine besondere Akustik.“

Karten Vorverkauf unter anderem bei der Eßlinger Zeitung sowie unter www.reservix.de.