1 Helene Höfer und Gretel Schuder (rechts) Foto: Roberto Bulgrin

Hunderte Gläschen Marmelade, Gutsle, gestrickte Socken und Babymützen sowie Filzpantoffeln: Die Landfrauen verkaufen am 2. Dezember zugunsten der EZ-Weihnachtsspendenaktion Selbstgemachtes.

Esslingen - Gemeinsam legen sich die Landfrauen aus Esslingen und Umgebung jedes Jahr ins Zeug, um möglichst viel Selbstgemachtes zugunsten der EZ-Weihnachtsspendenaktion verkaufen zu können. An diesem Mittwoch ist es wieder soweit: In einem Pavillon vor der EZ-Geschäftsstelle in der Küferstraße bieten sie allerlei Sorten Marmelade, Socken und Gutsle aus eigener Produktion an.

Dieser Tage legen Gretel Schuder, die den Verkauf koordiniert, Helene Höfer und weitere Landfrauen letzte Hand an. Bunte Stoffstücke werden über die Deckel gelegt und mit Gummiband fixiert, hunderte Gläschen Marmelade mit Etiketten versehen, Socken sortiert und zuletzt Gutsle in Tüten verpackt. Dieses Jahr erschwert die Corona-Pandemie die geselligen Vorbereitungsrunden, zu denen üblicherweise immer eine ganze Gruppe von Helferinnen zu Schuder kam. „Wir treffen uns jetzt immer nur zu zweit“, sagt sie. Der großen Auswahl an Marmeladen und Strickware tut das Virus dagegen keinen Abbruch. Im Gegenteil: Mehr als 800 Gläschen Marmelade von Landfrauen der Ortsgruppen Esslingen, RSKN, Wäldenbronn und Köngen sind zusammengekommen, mehr als im vergangenen Jahr. „Das hängt aber auch immer davon ab, wie viel Obst es gibt“, sagt Schuder. Die Kunden können zwischen allerlei klassischen und ausgefallenen Sorten von Apfel, über Williams-Maracuja, bis hin zu Zwetschge wählen. Darüber hinaus gibt es mehr als 70 Paar Erwachsenensocken, mehr als hundert für Säuglinge, Filzpantoffeln und Babymützen. Allein Gutsle gebe es etwas weniger als in den Vorjahren.

Auch Nicht-Landfrauen helfen

Dieses Jahr hätten viele Nicht-Landfrauen etwas beigesteuert, sagt Schuder, viel Strickware und die Filzpantoffeln stammten von Frauen, die nicht Mitglied im Verein sind. „Eine Frau hat extra eine Sorte Marmelade gekocht, die wir noch nicht hatten“, bedankt sich Schuder. Teilweise waren die Sachen für Vereine gedacht, die sie auf dem ausgefallenen Weihnachtsmarkt verkaufen wollten. Für die Spenden zum Jahresende sind die Frauen viele Monate am Schaffen. „Mit den ersten Erdbeeren fange ich an, einzukochen“, sagt Schuder. Marmelade werde dann gemacht, wenn Obst geerntet werde, sagt sie, so hielten es auch die anderen Landfrauen. Allein Helene Höfer habe 200 Gläschen beigesteuert. Und gestrickt werde jeden Abend, so Schuder weiter. Dieses Jahr habe sie auch nicht im Sommer pausiert. Warum sie das seit mehr als 20 Jahren zugunsten der EZ-Weihnachtsspendenaktion mache? „Ich habe Früchte und stricke gern“, sagt die 71-Jährige. „Und wenn ich das spende, tu ich in Esslingen ein gutes Werk.“

Verkaufszeiten

Die Landfrauen stehen am Mittwoch, 2. Dezember, von 9 bis 15 Uhr am Stand vor der EZ-Geschäftsstelle (Küferstraße 1). Am 3. und 4. Dezember kann man zu den gleichen Zeiten Selbstgemachtes kaufen, am Samstag, 5. Dezember, von 9 bis 12 Uhr.

Spendenkonten

Kreissparkasse Esslingen

IBAN: DE38 6115 0020 0000 9020 36

BIC: ESSLDE66XXX

Baden-Württembergische Bank

IBAN: DE24 6005 0101 0008 4053 53

BIC: SOLADEST600

Volksbank Mittlerer Neckar

IBAN: DE89 6129 0120 0126 8880 00

BIC: GENODES1NUE

Einfach online

https://www.gut-fuer-den-landkreis-esslingen.de/projects/87122