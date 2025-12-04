EZ-Weihnachtsspendenaktion: Kreissparkasse verdoppelt Spenden – Hilfe für Menschen im Kreis Esslingen

1 Jede Spende für die EZ-Aktion bis 100 Euro, die im Aktionszeitraum über die Plattform „Wir Wunder“ eingeht, wird von der KSK verdoppelt. Foto: dpa

Die Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen ist langjährige Unterstützerin der EZ-Weihnachtsspendenaktion. Sie verdoppelt Spenden, die von 4. bis 7. Dezember online eingehen.











Link kopiert

Unbürokratische Hilfe für Menschen in Not im Kreis Esslingen und Mittel für wichtige soziale Projekte – dafür trommelt die Weihnachtsspendenaktion der Eßlinger Zeitung in diesem Winter zum 59. Mal. Wer mit seiner Spende noch mehr erreichen will, kann sie im Zeitraum vom 4. bis 7. Dezember über die Online-Plattform „Wir Wunder“ tätigen. Denn dann wird sie, sofern sie den Betrag von 100 Euro nicht übersteigt, von der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen (KSK) verdoppelt.

Informieren und spenden: &amp;amp;amp;amp;amp;lt;a href=&amp;amp;amp;amp;amp;#39;https://www.betterplace.org/de/projects/166077-esslinger-zeitung-weihnachtsspendenaktion-2025&amp;amp;amp;amp;amp;#39; target=&amp;amp;amp;amp;amp;#39;_blank&amp;amp;amp;amp;amp;#39;&amp;amp;amp;amp;amp;gt;„E&amp;amp;amp;amp;szlig;linger Zeitung - Weihnachtsspendenaktion 2025“&amp;amp;amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;amp;amp;gt; auf betterplace.org &amp;amp;amp;amp;ouml;ffnen.

Die EZ-Hilfsaktion und die Kreissparkasse haben ein gemeinsames Ziel: den Zusammenhalt und das Engagement auch in herausfordernden Zeiten stärken. Die KSK ist langjährige Unterstützerin der Spendenkampagne, die ausschließlich Ziele im Kreis Esslingen unterstützt. „Gemeinsam mit unseren Kundinnen und Kunden übernehmen wir soziale Verantwortung und unterstützen gerne Menschen in Not oder jene, die mit ihrem Engagement für andere eine wichtige Stütze der Gesellschaft sind“, sagt Marcus Wittkamp, der bei der Kreissparkasse für Gesellschaftliches Engagement verantwortlich ist.

Dabei verdoppelt die KSK auch kleine Eurobeträge. Wichtig ist, dass die Spende im Zeitraum von Donnerstag, 4. Dezember, 9 Uhr, bis Sonntag, 7. Dezember, 23.59 Uhr online über die Plattform Wir Wunder eingezahlt wird. Und sie sollte den Betrag von 100 Euro nicht überschreiten.

Über den QR-Code kommt man auf die Internetseite von Wir Wunder Foto: Wir Wunder

Zur Teilnahme einfach auf www.wirwunder.de/projects/166077 gehen. Weitere Informationen zur Weihnachtsspendenaktion gibt es unter: www.esslinger-zeitung.de/weihnachtsspendenaktion.