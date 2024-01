EZ- Weihnachtsspendenaktion: Kreissparkasse veranstaltet Spendenmarathon

1 Jede Spende zählt bei der Weihnachtsspendenaktion. Foto: Pixabay

Die diesjährige Weihnachtsspendenaktion der Eßlinger Zeitung geht zu Ende. Auf den letzten Metern veranstaltet die Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen einen Spendenmarathon und stellt dafür 15 000 Euro bereit.











Link kopiert

Die 57. Weihnachtsspendenaktion der Eßlinger Zeitung, hinter der der Verein „Helfende Hände“ steht, neigt sich dem Ende entgegen. Doch Menschen, die unverschuldet in Not geraten sind und wenig Geld haben, sind auch das restliche Jahr über auf Unterstützung angewiesen. Deshalb veranstaltet die Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen (KSK) zum Endspurt der EZ-Weihnachtsaktion einen zweiwöchigen Spendenmarathon.

Das Prinzip ist schnell erklärt: Im Zeitraum vom 22. Januar bis zum 4. Februar bekommt jedes Projekt, abhängig von der Höhe der Spende, die über die Plattform „Wir Wunder“ eingeht, einen prozentualen Anteil von der KSK. Dafür stellt das Geldinstitut einen Aktionsspendentopf in Höhe von 15 000 Euro zur Verfügung. Das heißt, je mehr Online-Spenden gesammelt werden, desto mehr Geld erhält die Hilfskampagne der Eßlinger Zeitung.

Informieren und spenden: <a href='https://www.betterplace.org/de/projects/127930-esslinger-zeitung-weihnachtsspendenaktion-2023' target='_blank'>„Eßlinger Zeitung - Weihnachtsspendenaktion 2023“</a> auf betterplace.org öffnen.

Ähnliche wie die Weihnachtsspendenaktion selbst, wurde auch die Teilnahme der KSK über die Jahre zur Tradition – seit vielen Jahren unterstützt sie das Spendensammeln in der Weihnachtszeit. Bereits im Dezember hat sie zugunsten der Hilfskampagne eine Verdopplungsaktion gestartet.

Bei „Wir Wunder“ handelt es sich um eine Plattform der Sparkassen-Finanzgruppe, durch die – in Kooperation mit der Spendenplattform betterplace.org – Spenden gesammelt werden. Vereine und soziale Projekte sollen dadurch unterstützt und das Leben von Menschen mit wenig Geld nachhaltig verbessert werden. Gespendet werden kann über die Plattform wirwunder.de/esslingen-nuertingen.

Die Zuwendungen aus der Spendenaktion der Eßlinger Zeitung kommen Hilfsbedürftigen aus dem Kreis Esslingen zugute, die durch verschiedene Umstände in Not geraten sind. Einigen Familien, Vereinen und Organisationen konnte mit der Unterstützung vieler Menschen und Firmen in den vergangenen Jahren geholfen werden. Obwohl viele Menschen selbst den Gürtel enger schnallen müssten angesichts gestiegener Verbraucherpreise und einer schwächelnden Konjunktur, sei die Spendenbereitschaft in Esslingen und Umgebung ungebrochen, freut sich die Vereinsvorsitzende Patricia Oesterle.