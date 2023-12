EZ-Weihnachtsspendenaktion: Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen verdoppelt Spenden

1 Einmal spenden, doppelt helfen: Die Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen verdoppelt Spenden für die EZ-Weihnachtsaktion. Foto: Roberto Bulgrin

Die Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen (KSK) unterstützt erneut die EZ-Weihnachtsspendenaktion. Spenden, die im Zeitraum vom 7. bis 10. Dezember über die Onlineplattform „Wir Wunder“ eingehen, verdoppelt das Kreditinstitut.











Link kopiert

Die Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen (KSK) unterstützt mit ihrer Verdopplungsaktion auch in diesem Jahr die Weihnachtsspendenaktion der Eßlinger Zeitung. Von Donnerstag bis Sonntag, 7. bis 10. Dezember, werden alle Spenden, die über die KSK-Onlineplattform „Wir Wunder“ für die EZ-Kampagne eingehen, verdoppelt.

Informieren und spenden: <a href='https://www.betterplace.org/de/projects/127930-esslinger-zeitung-weihnachtsspendenaktion-2023' target='_blank'>„Eßlinger Zeitung - Weihnachtsspendenaktion 2023“</a> auf betterplace.org öffnen.

Die EZ-Weihnachtsspendenaktion findet in diesem Jahr zum 57. Mal statt. Die Spenden bleiben im Kreis Esslingen, sie kommen unter anderem Projekten der Jugend- und Familienarbeit, der Hilfe für Opfer von sexualisierter Gewalt sowie erkrankten Menschen zugute. Außerdem erhalten Einzelpersonen und Familien in Not direkt finanzielle Hilfen.

15 000 Euro sind im Topf

Die Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen unterstützt die Aktion seit vielen Jahren. Bei „Wir Wunder“ handelt es sich um die Plattform der Sparkassen-Finanzgruppe, mit der sie Vereine und soziale Projekte unterstützt. Die Weihnachtsverdopplungsaktion startet am 7. Dezember um 9 Uhr und endet am 10. Dezember um 23.59 Uhr. Jede Spende bis zu 100 Euro, die in diesem Zeitraum unter www.wirwunder.de/esslingen-nuertingen/aktion/874 der EZ-Aktion zugeordnet wird, verdoppelt die KSK, solange das Geld reicht. Im Topf befinden sich insgesamt 15000 Euro für mehrere Weihnachtsaktionen im Kreis Esslingen.

Online spenden unter www.wirwunder.de/projects/127930 . Weitere Infos zur EZ-Weihnachtsaktion unter www.esslinger-zeitung.de/weihnachtsspendenaktion