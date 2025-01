EZ-Weihnachtsspendenaktion: Kreissparkasse erhöht Spenden beim Spendenmarathon

1 Die Kreissparkasse gehört seit vielen Jahren zu den Unterstützern der EZ-Weihnachtsspendenaktion. Foto: Roberto Bulgrin

Am Montag startet der Spendenmarathon der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen für. Die Bank erhöht Spenden, die auf ihrer Plattform Wir Wunder eingehen. Mehr als 1000 soziale Projekte aus dem Kreis Esslingen sind im Rennen, darunter auch die EZ-Weihnachtsspendenaktion.











Die Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen ruft zur Hilfe für soziale Projekte aus dem Landkreis auf und stellt zur Motivation selbst 15 000 Euro zur Verfügung. Beim sogenannten Spendenmarathon ist auch die EZ-Weihnachtsspendenaktion dabei.

Vom 20. Januar bis 2. Februar können Menschen, die etwas Gutes tun wollen, auf der Onlineplattform „Wir Wunder“ spenden. Jeder der beteiligten Vereine erhält einen Beitrag aus dem Spendentopf der KSK – anteilig am erzielten Spendenaufkommen. Je mehr Gelder ein Verein im Aktionszeitraum für sein Projekt sammelt, desto größer ist der Anteil aus dem Sparkassen-Topf. „Viele Vereine und Initiativen im Landkreis sind auf Spenden angewiesen“, wirbt Burkhard Wittmacher, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse für die Aktion. Noch immer ist für Vereine und soziale Projekte eine Anmeldung zur Teilnahme möglich unter www.wirwunder.de/esslingen-nuertingen.

Informieren und spenden: <a href='https://www.betterplace.org/de/projects/145000-esslinger-zeitung-weihnachtsspendenaktion-2024' target='_blank'>„Eßlinger Zeitung - Weihnachtsspendenaktion 2024“</a> auf betterplace.org öffnen.

Die Weihnachtsspendenaktion der Eßlinger Zeitung und des Vereins Gemeinsam helfen richtet sich an soziale Projekte im Kreis Esslingen sowie Familien und Einzelpersonen in Not. Schon kleine Beträge helfen. In diesem Winter wurden schon etwa 156 000 Euro gespendet, die Aktion ist aber noch nicht zu Ende. Zur Teilnahme einfach auf www.wirwunder.de/projects/145000 gehen.