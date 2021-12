1 Das Dach ist undicht und es tropft auf die Geräte und Werkzeuge im Inneren. Foto: Roberto Bulgrin

Esslingen - Holzschiffe bauen, eine Kletterwand erklimmen, Tiere pflegen oder sich vom Dachboden ins Heu fallen lassen: Die Jugendfarm (Jufa) in Esslingen ist ein Ort der Freiheit und der Selbsterprobung. Die Einrichtung am Zollberg zieht regelmäßig Kinder und Jugendliche aus ganz Esslingen und darüber hinaus an. Und sie gehört seit Jahren zu den beliebtesten Angeboten des Ferienprogramms, das der Stadtjugendring koordiniert. Möglich ist das dank der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort und der Ehrenamtlichen des Trägervereins, die viel Herzblut in Betrieb und Erhalt der Anlage stecken. Doch besonders wenn es um Reparaturen geht, fehlt es schnell an ausreichend Mitteln, um diese aus eigener Kraft zu stemmen. Hierfür hofft die Jufa auf Hilfe der EZ-Weihnachtsspendenaktion.

Ein solcher Fall ist in der Kinderwerkstatt eingetreten: Das Dach leckt. Der Bereich ist ein wichtiger Bestandteil für die Farm am Zollberg. An drei Werkbänken im Freien und einem großen Arbeitstisch im Inneren können die Kinder werkeln, etwas über Werkzeuge lernen und dürfen überlegen, was sie sich, oder ihren Eltern bauen wollen. „Wir unterstützen die Kinder bei ihrem Projekt und geben ihnen Tipps und Anleitungen mit auf den Weg“, sagt Verena Jancevskis, Sozial-, Natur und Erlebnispädagogin und hauptamtliche Mitarbeiterin der Jufa. Dabei bauen sie beispielsweise Nistkästen für Vögel oder Holzschiffe, die sie mit nach Hause nehmen können. Wichtig sei auch, dass die Kinder lernen, die Materialien wertzuschätzen und, dass sie ihren Arbeitsplatz im Anschluss säubern müssen. Bevor sie loslegen können, müssen sie die sogenannte Nagelprüfung bestehen. „Die Prüfung besteht darin, dass man drei Nägel in einen Balken schlagen und diese mit einem Brecheisen wieder rausziehen muss“, erklärt Jancevskis.

Die Angebote auf der Jugendfarm Esslingen

Die Werkstatt und anderen Aktivitäten der Jugendfarm finden Anklang bei den jungen Besucherinnen und Besuchern. Allein im vergangenen Jahr kamen knapp 5000 Kinder und Jugendliche, um ihre freie Zeit auf der Farm am Zollberg zu verbringen. Dazu kommen noch Schulklassen und Kindergärten, die Termine buchen können. „Die Kinder kommen sehr gerne hierher, helfen dabei, die Ställe auszumisten, basteln etwas in der Werkstatt, oder nutzen ein anderes Angebot“, sagt Jancevskis. Vor allem die Vielzahl der Aktivitäten des Abenteuerspielplatzes lockt die Kinder an. So gibt es einen eigenen „Toberaum“ in dem sich die Kinder, an einer Kletterwand austoben und von der oberen Plattform wieder nach unten rutschen können. Spannend ist auch der sogenannte Heusprung: Die Mutigen unter den Mädchen und Jungen können mit einer Leiter auf einen Dachboden klettern und sich von dort aus einer kleinen Öffnung in eine mit Heu gefüllte Kammer fallen lassen. Nebenbei müssen natürlich die vielen Tiere der Farm besucht und gefüttert werden. „Auch beim Ausmisten der Tierställe sind die Kinder immer direkt dabei und helfen sehr gerne“, sagt Jancevskis. Auf der Jugendfarm gibt es neben Schweinen, Hühnern, Schafe und Ziegen auch Ponys.

Kinder können in der Werkstatt selbst kreativ werden

Das Dach der Kinderwerkstatt ist undicht

Die Werkstatt ist jedoch seit letztem Winter kein sicherer Ort mehr für die Kinder, da das Dach undicht ist und die tragenden Holzbalken vom Holzwurm befallen sind. „Es regnet auf die Werkbänke und auf dem Boden der Werkstatt bilden sich sogar Pfützen“, sagt Jancevskis. Aus diesem Grund sei es zwingend notwendig, dass die Dächer erneuert werden. Auch das Dach des Nebengebäudes, die Betriebswerkstatt, sowie des Zwischenlagers müssen saniert werden. Die Überdachung des Zwischenlagers wird derzeit durch eine eine provisorische Vorrichtung aus Balken und Bierbänken getragen.

Doch die Kosten dafür seien enorm, konstatiert Jancevskis. Erhalt und Weitergestaltung des Jugendfarmgeländes wären ohne ehrenamtliche Hilfe und Spendengelder nicht möglich. Die Jugendfarm finanziert sich hauptsächlich durch Zuschüsse der Stadt Esslingen, die den laufenden Teil der Betriebskosten decken und die zwei Vollzeitstellen finanzieren. Den Rest versucht der Verein beispielsweise über Stiftungsgelder, Privatspenden, Sponsoring und den Mitgliedsbeitrag zu decken. Rund 140 Mitgliedsfamilien unterstützen die Jufa.

Um ein wenig Kosten für die Erneuerung zu sparen, versuche man, das Dach mittels ehrenamtlicher Helfer komplett selbst abzureißen. Für den restlichen Teil der Sanierung soll eine Firma aus Esslingen beauftragt werden, die es der Jufa ermöglicht, mit ehrenamtlicher Unterstützung mitzuarbeiten, wie Andrea Roos, Hauptamtliche der Jufa Esslingen und Verantwortliche für das Projekt erklärt. Mithilfe von Spenden hofft die Jufa, das Dach schnell erneuern zu können, um den Kindern im neuen Jahr wieder eine trockene und sichere Werkstatt zu bieten.

Weihnachtsspendenaktion der Eßlinger Zeitung

Jugendfarm

Als Jugendfarm wird ein Abenteuerspielplatz bezeichnet, der den Schwerpunkt auf die Tierhaltung legt. Abenteuerspielplätze stehen unter der Aufsicht von gemeinnützigen Vereinen oder kommunalen Trägern. Typische Merkmale sind Hüttenbaubereiche, Feuerstellen, abwechslungsreiche Geländemodellierung und außergewöhnliche selbst gebaute Spielgeräte.

Spendenkonten

Die EZ sammelt im Rahmen der Weihnachtsspendenaktion auch dieses Jahr wieder Spenden für zahlreiche Projekte und Einzelschicksale. Spendenkonten sind: KSK Esslingen, IBAN: DE38 6115 0020 0000 9020 36; BW Bank, IBAN: DE24 6005 0101 0008 4053 53; Volksbank Mittlerer Neckar, IBAN: DE89 6129 0120 0126 8880 00.