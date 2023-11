EZ-Weihnachtsspendenaktion: Hilfe für ein Zuhause zum Wohlfühlen

1 Vor allem in der kalten und dunklen Jahreszeit, sollte das Zuhause Geborgenheit schenken. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Die Einrichtung eines Zuhauses ist in der Regel mit der Anschaffung teurer Gegenstände verbunden. Für Haushalte mit wenig Budget bedeutet das eine große Herausforderung. Für sie sammelt die Weihnachtsspendenaktion der Eßlinger Zeitung Geld.











Link kopiert

Winterzeit heißt auch Zuhause-Zeit. Wenn es draußen dunkel und kalt ist, sehnen wir uns nach Geborgenheit und Gemütlichkeit. Sich dafür in die eigenen wärmenden Vier-Wände zurückzuziehen, in denen es nicht an den wichtigsten Einrichtungsgegenständen mangelt, ist für die meisten eine Selbstverständlichkeit. Für Menschen in finanzieller Not ist es das nicht. Schon kleine Beträge können dabei einen Unterschied machen. Die Weihnachtsspendenaktion der Eßlinger Zeitung hilft diesen Menschen mit Unterstützung von Sozialämtern und Wohlfahrtsorganisationen.

Informieren und spenden: <a href='https://www.betterplace.org/de/projects/127930-esslinger-zeitung-weihnachtsspendenaktion-2023' target='_blank'>„Eßlinger Zeitung - Weihnachtsspendenaktion 2023“</a> auf betterplace.org öffnen.

Eine elfköpfige Familie, die vor einigen Jahren aus Syrien nach Deutschland kam, lebt in einem kleinen Haus in Esslingen. Der Wohnraum ist beengt, die Kinder haben kaum Platz zum Spielen. Eines der Kinder hat sowohl eine geistige als auch eine körperliche Beeinträchtigung und benötigt daher viel Unterstützung im Alltag – für die Familie eine große Herausforderung. Zudem musste die Familie vor kurzem einige beschädigte Haushaltsgegenstände, Schränke etwa, entsorgen. Weiter ist der Kühlschrank nicht mehr richtig funktionsfähig. Da die Familie keinen Wäschetrockner hat, muss die Wäsche für elf Personen auf Wäscheständern, auf ohnehin schon beengtem Raum, getrocknet werden. Ein Trockner würde daher eine Erleichterung im Alltag und gleichzeitig mehr Platz für die Kinder bedeuten.

Zudem gehen die meisten Kinder der Familie in weiterführende Schulen und müssen mit digitalen Medien lernen und Arbeitsmaterial ausdrucken – bislang war das nicht möglich. Das gespendete Geld würde die Familie für die Einrichtung ihrer Wohnung und Lernmittel ihrer elf Kinder nutzen.

Eine 42-Jährige aus Esslingen, die seit vielen Jahren schwer psychisch erkrankt ist, ist im vergangenen Jahr unverschuldet durch einen Wasserschaden und darauffolgender Kündigung in große finanzielle Not geraten, da sie viele Gegenstände neu kaufen musste. Eine Spende würde ihr helfen, um damit die „größten Löcher“ zu stopfen. Auch eine 53-Jährige aus Esslingen leidet an einer chronischen psychischen Erkrankung . Sie lebt alleine in einer kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung und erhält Bürgergeld. Obwohl sie sehr sparsam lebt, reichen ihre kleinen Reserven nicht für größere Anschaffungen, wie zum Beispiel einen Wohnzimmerschrank oder ein Bett mit Bettrost und Matratze. Durch Spenden könnte auch das Zuhause eines 49-jährigen Esslingers wohnlich gemacht werden. In jungen Jahren erkrankte der Mann an Krebs , heute ist er psychisch krank – beides hat dazu geführt, dass er nicht mehr arbeiten gehen kann. Seine Wohnung ist dringend renovierungsbedürftig, doch ihm fehlen die finanziellen Mittel. Für Renovierungsarbeiten und ein Bett mit Matratze benötigt er Hilfe.

Familie isst auf Matratzen

Küchengeräte können sich zwei alleinstehende Personen aus Esslingen nicht leisten. Ein 58-Jähriger leidet an einer schweren psychischen Erkrankung und hat Probleme mit der Wirbelsäule. Für einen erholsamen Schlaf benötigt er eine hochwertige Matratze und für seine Küche einen neuen Elektroherd. Ähnlich geht es einer 65-Jährigen. Sie möchte sich neben Küchengeräten auch eine Waschmaschine kaufen. Sie leidet an einer Psychose und einer Erkrankung des Darms. Die 65-Jährige bezieht eine kleine Rente, die mit Leistungen der Grundsicherung aufgestockt wird. Es fällt ihr schwer, das Haus zu verlassen und soziale Kontakte zu pflegen.

Eine aus Syrien kommende Familie lebt in einer Obdachlosenunterkunft in Esslingen. Die Wohnung der vier ist lediglich mit Betten und Küchenmöbeln ausgestattet. Sie haben weder einen Esstisch noch Stühle und essen auf Matratzen. Der Sohn der Familie kam vergangenen September in die Schule. Um seine Hausaufgaben machen zu können, soll mit der Spende ein Kinderschreibtisch mit Stuhl angeschafft werden.

Vielen hilfsbedürftigen Menschen aus der Region konnte in den vergangenen Jahrzehnten mit der EZ-Weihnachtsspendenaktion aus misslichen Lagen geholfen werden. Bereits zum 57. Mal nunmehr findet die Spendenaktion statt. Sie unterstützt karitative, kirchliche und soziale Einrichtungen. Dahinter steht der als gemeinnützig anerkannte Verein „Gemeinsam helfen“ mit elf ehrenamtlichen Mitgliedern.

Weitere Informationen zur Spendenaktion gibt es unter www.esslinger-zeitung.de/weihnachtsspendenaktion. Spenden sind möglich per Überweisung an folgende Konten: Kreissparkasse Esslingen, IBAN: DE38 6115 0020 0000 9020 36, BIC: ESSLDE66XXX; BW Bank, IBAN: DE24 6005 0101 0008 4053 53, BIC: SOLADEST600; Volksbank Mittlerer Neckar, IBAN: DE89 6129 0120 0126 8880 00; BIC: GENODES1NUE. Sachspenden können nicht angenommen werden.

Benefizveranstaltungen zugunsten der EZ-Weihnachtsspendenaktion

Glühweinausschank

Auf dem Esslinger Weihnachtsmarkt gibt es Glühwein für den guten Zweck. Marktbeschicker Joachim Kritz spendet einen Teil seines Erlöses vom Weihnachtsdorf am Postmichelbrunnen.

Unterhaltung

Die Benefizgala „Wir bewegen was“ präsentiert am 2. Dezember um 16 Uhr im Haus der Württembergischen Landesbühne Esslingen Musik, Tanz und Akrobatik.

Musik

Am 9. und 10. Dezember gibt der Folklorechor Plochingen ein Konzert in der St. Konrad Kirche in Plochingen, die Vorstellungen sind bereits ausverkauft. Am Sonntag, 3. Dezember, findet außerdem das Adventssingen mit Buddy Bosch in der Alten Kelter in Wäldenbronn statt. Auch das Adventszauber-Konzert des Sängerbunds Ruit in der St. Monika Kirche am 10. Dezember und das Neujahrskonzert am 14. Januar in der Klosterkirche in Denkendorf kommen der Weihnachtsspendenaktion zugute.