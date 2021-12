1 Manche Familien müssen jeden Cent umdrehen. Foto: dpa/Jens Kalaene

Die EZ-Weihnachtsspendenaktion richtet ihr Augenmerk auf Menschen aus dem Landkreis, die auf Hilfe angewiesen sind.















Link kopiert

Kreis Esslingen - Das Weihnachtsfest steht vor der Tür: Während sich viele am vergangenen Wochenende in die Innenstädte gestürzt haben, um noch die letzten Geschenke zu besorgen, gibt es auch Menschen in Deutschland, deren Geldbeutel für eine reiche Bescherung unter dem Weihnachtsbaum nicht ausreicht, die vom Leben hart getroffen wurden und die selbst die Anschaffung von Winterkleidung finanziell vor Probleme stellt. Die EZ-Weihnachtsspendenaktion wirbt um Solidarität und greift Bedürftigen unter die Arme.

Eine Waschmaschine, einen Staubsauger und eine Winterjacke – das wünscht sich eine Frau aus Esslingen. Ihre kleine Rente kann die Kosten für diese Anschaffungen nicht abdecken. Zusätzlich Geld verdienen kann die Esslingerin aufgrund ihrer chronisch psychischen Erkrankung nicht. Ein Mann aus Esslingen wird von seiner Frau gepflegt. Neben körperlichen Gebrechen leidet er an schweren Depressionen. Nun wünscht er sich einen Liegesessel mit Aufstehhilfe, damit er tagsüber einen guten Sitzplatz hat.

Geld für Kleidung und Möbel

Der Verein Offene Herberge bittet für einen ehemaligen Bewohner um einen Zuschuss für ein VVS-Ticket. Der Mann kann aufgrund mehrerer psychischer Krankheiten nicht arbeiten. Auch seine Lebensgefährtin ist psychisch instabil. Die beiden haben sich den Alltag so eingerichtet, dass sie ihn weitestgehend krisenfrei bewältigen können und sich gestärkt fühlen. Ein VVS-Jahresticket würde ihre Routine unterstützen.

Eine alleinerziehende Mutter aus Esslingen lebt zur Zeit von Arbeitslosengeld. Durch einen Deutschkurs versucht sie, ihre Situation zu verbessern und hofft, künftig leichter eine Arbeitsstelle zu finden. Nun brauchen ihre drei Kinder warme Kleidung für den Winter. Das kann die Frau jedoch nicht aus eigener Tasche bezahlen.

Eine vierköpfige Familie aus Esslingen kann nun endlich aus einer Zwei-Zimmer-Wohnung in eine passendere umziehen. Die Mutter musste wegen eines Bandscheibenvorfalls mit ihrer Tätigkeit aufhören und arbeitet nun in einem Minijob, der Vater hat es schwer, eine Anstellung zu finden und befindet sich noch im Asylverfahren. Nun bittet die Familie um eine Spende, um die neue Wohnung mit Möbeln ausstatten zu können.

Lesen Sie aus unserem Angebot: In der Kinderwerkstatt ist der Wurm drin

Ein Paar aus Esslingen erwartet ein Kind. Mutter und Vater sind in eine eigene Wohnung gezogen und mussten für die Kaution ihr Konto überziehen. Das Paar hat eine gebrauchte Küche gekauft, jedoch funktioniert der Herd nicht. Dieser wird jedoch dringend benötigt, da das Kind der beiden bald zur Welt kommt.

Ein Wäschetrockner würde den Alltag einer elfköpfigen Familie aus Plochingen entlasten. Die Arbeit im Haushalt nimmt die meiste Zeit der Eltern in Anspruch. Zudem konnten die beiden in ihrer Heimat keine Schule besuchen, weshalb ihre ältesten Kinder sie beim Ausfüllen von Formularen und ähnlichem unterstützen müssen. Zudem ist die Mutter gesundheitlich sehr angeschlagen. Ein Wäschetrockner könnte bei der Bewältigung des täglich anfallenden Wäschebergs erheblich helfen.

Spendenkonten: KSK Esslingen, IBAN: DE38 6115 0020 0000 9020 36; BW Bank, IBAN: DE24 6005 0101 0008 4053 53; Volksbank Mittlerer Neckar, IBAN: DE89 6129 0120 0126 8880 00 Online: www.wirwunder.de/projects/102023.