1 Die EZ-Aktion „Kultur.Gut“, moderiert von Wommy Wonder, hat regionalen Künstlerinnen und Künstlern eine digitale Bühne gegeben und fand viel Beifall. Foto: Ines Rudel

Im Corona-Winter haben die Bürger große Hilfsbereitschaft für ihre Mitmenschen in Not bewiesen. Bei der EZ-Weihnachtsaktion sind weit mehr Spenden eingegangen, als im Vorjahr.

Kreis Esslingen - Armut, Vereinsamung, Krankheit, Missbrauch und häusliche Gewalt: Die Corona-Pandemie hat die Nöte vieler Menschen im Kreis Esslingen verstärkt und einige erst in Not gebracht. Doch sie hat auch einen Zusammenhalt in der Gesellschaft wieder auf­leben lassen, wie er lange nicht zu spüren war. So engagieren sich viele in der Nachbarschaftshilfe oder in Tafeln. Und mehr als 217 000 Euro sind in den vergangenen dreieinhalb Monaten bei der Weihnachtsspendenaktion der Eßlinger Zeitung und des Vereins Gemeinsam helfen eingezahlt worden – weit mehr als im gleichen Zeitraum ein Jahr zuvor.