EZ-Weihnachtsspendenaktion: Große Solidarität für in Not geratene Menschen

Große Solidarität für in Not geratene Menschen

1 Gutes tun auch zur Weihnachtszeit: Am Montag wurde die Spende der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen überreicht. Foto: Roberto Bulgrin

Vor allem die dunkle und kalte Jahreszeit macht das Leid von Menschen in finanzieller Not sichtbar. Die Weihnachtsspendenaktion der Eßlinger Zeitung sammelt für sie Geld. Eingegangene Spenden wurden von der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen verdoppelt.











Link kopiert

Zahlreiche Vereine, Einrichtungen, Familien und Einzelpersonen erhalten durch die Weihnachtsspendenaktion der Eßlinger Zeitung finanzielle Hilfe.

Unterstützt wird beispielsweise ein in Esslingen lebender älterer Herr, dessen geringe Rente keine großen, ungeplanten Ausgaben zulässt. Allerdings benötigt der Mann über das Jahr verteilt verschiedene Medikamente. Für diese kann er zwar eine Zuzahlungsbefreiung beantragen, doch bis zur Befreiungsgrenze in Höhe von 115 Euro muss der Rentner die Medikamente selbst bezahlen. Da seine gesamte Miete nicht vom Amt anerkannt wird, lebt er ohnehin mit sehr wenig Geld. Der Betrag für die dringend benötigten Medikamente stellt eine hohe finanzielle Belastung für ihn dar.

Informieren und spenden: <a href='https://www.betterplace.org/de/projects/127930-esslinger-zeitung-weihnachtsspendenaktion-2023' target='_blank'>„Eßlinger Zeitung - Weihnachtsspendenaktion 2023“</a> auf betterplace.org öffnen.

Aufgrund von gesundheitlichen Beschwerden kann ein anderer alleinstehender Mann nicht arbeiten und bezieht daher Bürgergeld. Der Tod seines Vaters hat ihn in diesem Jahr sehr belastet. Zusätzlich ist er durch die Beerdigung und Überzahlungen in eine Schuldensituation geraten. Mit einer Spende könnte er sich warme Kleidung für den Winter kaufen.

Eine sechsköpfige Familie wohnt erst seit wenigen Jahren in Deutschland. Weil der Vater derzeit arbeitssuchend ist, lebt sie von Bürgergeld. Vor kurzem konnte sie aus der Geflüchtetenunterkunft ausziehen und ein paar wenige Möbel kaufen. Doch für einen Kühlschrank fehlte bislang das Geld.

Großfamilie lebt ohne Waschmaschine und Gefrierschrank

Auch eine weitere Familie mit mehreren Kindern würde sich über eine finanzielle Unterstützung freuen. Sie lebt in einer bescheidenden Wohnung und bestreitet ihren Lebensunterhalt durch geringfügige Beschäftigung, aufstockende Bürgergeldleistungen und das Ausbildungsgehalt des ältesten Sohnes. Vor kurzem ging allerdings ihre Waschmaschine kaputt und auch der Gefrierschrank kühlt die gelagerten Lebensmittel nicht mehr ausreichend. Für die Anschaffung neuer Geräte fehlen der Familie jedoch die finanziellen Mittel.

Eine im Kreis Esslingen lebende Frau, die seit einigen Jahren psychisch erkrankt ist, ist im vergangenen Jahr unverschuldet durch einen Wasserschaden und die darauffolgende Kündigung in große finanzielle Not geraten, da sie viele Gegenstände neu kaufen musste. Eine Spende würde ihr helfen, um erst einmal die größten finanziellen Löcher stopfen zu können.

Damit all diese Menschen – unabhängig von ihrem Einkommen – ein schönes Weihnachtsfest haben und gut durch den Winter kommen können, tragen zahlreiche Unternehmen, Organisationen und Privatpersonen zum Gelingen der Spendenaktion der Eßlinger Zeitung bei, hinter der der Verein „Gemeinsam helfen“ steht. Zu den großen Unterstützern gehört auch in diesem Jahr wieder die Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen (KSK), die seit vielen Jahren mit Geld- und Sachspenden hilft. Sie stellt nicht nur die Überweisungsvordrucke kostenlos zur Verfügung, sondern hilft auch mit ihrer Verdopplungsaktion Menschen in Not.

Kreissparkasse verdoppelt Spenden

Vier Tage lang wurden alle Spenden, die über die KSK-Onlineplattform „Wir Wunder“ eingingen, von dem Geldinstitut verdoppelt. Vergangene Woche wurde der großzügige Scheck von Felix von Heißen, dem Regionaldirektor der Kreissparkasse, an die Vorsitzende des Vereins „Gemeinsam helfen“, Patricia Oesterle, im Einkaufscenter ES in Esslingen übergeben. Heißen freute sich über die vielen Online-Spenden, die im Verdopplungszeitraum bei der KSK eingingen. Außerdem nahm der Verein „Gemeinsam helfen“ die Veranstaltung als Anlass, sich bei der KSK für die jahrelange Unterstützung der Aktion zu bedanken.

Bereits zum 57. Mal findet die Spendenaktion zur Weihnachtszeit statt. Sie kommt unter anderem Projekten der Jugend- und Familienarbeit, der Hilfe für Opfer von sexualisierter Gewalt sowie erkrankten Menschen zugute. Zudem erhalten Einzelpersonen und Familien in Not direkt finanzielle Unterstützung.

Unterstützung für Menschen in finanzieller Not

Neujahrskonzert in Denkendorf

Über die Jahre ist es zur Tradition geworden: Das Neujahrskonzert des Trompetenensemble Stuttgart in der Klosterkirche in Denkendorf, das auch zugunsten der Weihnachtsspendenaktion stattfindet. Am 14. Januar können Besucherinnen und Besucher im Glanz von Trompeten, Pauken und Orgel der festlichen Musik lauschen. Los geht es um 17 Uhr, Einlass ist ab 16 Uhr. Karten für das Konzert gibt es unter perto.reservix.de.

EZ-Spendenaktion

Bereits zum 57. Mal sammelt die EZ-Weihnachtsspendenaktion, hinter der der als gemeinnützig anerkannte Verein „Gemeinsam helfen“ steht, Geld für Menschen in Not. Einigen hilfsbedürftigen Menschen aus der Region Esslingen konnte in den vergangenen Jahrzehnten durch die Spenden geholfen werden. Spenden sind möglich per Überweisung an folgende Konten: Kreissparkasse Esslingen, IBAN: DE38 6115 0020 0000 9020 36; BW Bank, IBAN: DE24 6005 0101 0008 4053 53; Volksbank Mittlerer Neckar, IBAN: DE89 6129 0120 0126 8880 00. Weitere Infos gibt es unter www.esslinger-zeitung.de/weihnachtsspendenaktion.