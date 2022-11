1 Der Postmichel thront über der Weihnachtsinsel. Foto: /Ines Rudel

Im Rahmen der EZ-Weihnachtsspendenaktion wird ab 22. November auf dem Postmichelplatz Glühwein und Punsch für den guten Zweck ausgeschenkt. Die Prominenten werden in diesem Jahr jedoch fehlen.















Link kopiert

Schon bevor der Mittelalter- und Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz und rund um das Alte Rathaus aufgebaut wurde, war Joachim Kritz mit seinem Team am Postmichelbrunnen beschäftigt.

Langsam schwebten die Hütten an einem Kran über den Platz und bildeten schließlich am Boden die Weihnachtsinsel. „Der Aufbau geht gut voran“, sagt Kritz. Am Morgen habe es zwar geregnet, weshalb er und seine Mitarbeiter nun durchnässt seien, darunter habe aber nur die Laune gelitten. „Die Hütten haben die Zeit im Lager gut überstanden“, sagt der Beschicker, der zu anderen Jahreszeiten auch auf dem Cannstatter Volksfest Buden betreibt. Wobei die frustrierende Erfahrung im vergangenen Jahr geholfen habe, als bereits alles verkaufsfertig aufgebaut war und der Markt dann aufgrund der Entwicklung der Corona-Pandemie noch im letzten Moment abgesagt werden musste. So wurden die Hütten immerhin einmal bewegt. „Bisher sieht alles so aus, als hätten die Buden die Pause schadlos überstanden, das Innenleben haben wir aber noch nicht genau begutachtet“, sagt Kritz. Doch ist er sicher, dass am 22. November parallel zum Weihnachtsmarkt der Glühweinverkauf für die Weihnachtsspendenaktion der Eßlinger Zeitung reibungslos starten kann.

Die aktuellen Krisen betreffen viele Menschen und sorgen besonders bei Familien mit geringerem Einkommen für finanzielle Probleme. Viele müssen etwa beim Einkauf Abstriche machen. Um dem entgegenzuwirken, veranstaltet die Eßlinger Zeitung seit mehr als 50 Jahren die Weihnachtsspendenaktion, für die traditionell bei der Weihnachtsinsel Getränke für den guten Zweck ausgeschenkt werden. In den vergangenen Jahren erhielt das Team von Joachim Kritz dabei Unterstützung von Prominenten.

Unsere Empfehlung für Sie Andrea Lindlohr und die Karnevalsfreunde Esslingen am Glühweinstand der EZ Halli-Galli am Glühweinstand Das Präsiduim der Karnevalsfreunde sowie die Grünenpolitikerin Lindlohr haben zugunsten der EZ-Weihnachsspendenaktion die Kelle geschwungen.

Dieses Jahr habe man sich in der Planung aber aus mehreren Gründen dagegen entschieden, Prominente beim Ausschank einzusetzen. „Die Unwägbarkeiten waren einfach zu groß und dahinter steckt auch einiges an Überzeugungsarbeit und Aufwand“, sagt Kritz. Getränke, die Hände und Herzen erwärmen, wird es unter den Augen des Postmichels aber dennoch geben.

Informieren und spenden: <a href='https://www.betterplace.org/de/projects/114495' target='_blank'>„Eßlinger Zeitung – Weihnachtsspendenaktion 2022“</a> auf betterplace.org öffnen.

Spenden an die EZ-Weihnachtsspendenaktion können direkt an eines der Spendenkonten Kreissparkasse Esslingen IBAN: DE38 6115 0020 0000 9020 36; BW Bank IBAN: DE24 6005 0101 0008 4053 53; Volksbank Mittlerer Neckar IBAN: DE89 6129 0120 0126 8880 00 überwiesen werden. Weitere Informationen zur Spendenaktion gibt es unter www.esslinger-zeitung.de/weihnachtsspendenaktion

.