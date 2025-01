EZ-Weihnachtsspendenaktion: Freude über Scheck von Mercedes-Benz an den Verein Gemeinsam helfen

Freude über Scheck von Mercedes-Benz an den Verein Gemeinsam helfen

1 Freude über eine großzügige Spende: Herbert Dachs, Vorsitzender der Geschäftsführung der Medienholding Süd, Silke Hirth-Rayer vom Vorstand des Vereins Gemeinsam helfen, Falk Pruscha, der die Gewerkeverantwortung der Produktion elektrischer Antriebsstrang und die Standortverantwortung im Werk Untertürkheim von Mercedes-Benz trägt, und Johannes M. Fischer, Chefredakteur der Eßlinger Zeitung und stellvertretender Vorsitzender des Vereins Gemeinsam helfen (von links). Foto: Roberto Bulgrin

Eine großzügige Spende von Mercedes-Benz wird viel Gutes bewirken. Die Spende ging an den Verein „Gemeinsam helfen“, der unter anderem Hilfsbedürftigen zugute, die unverschuldet in Not geraten sind.











Die EZ-Spendenaktion freut sich über eine großzügige Spende von Mercedes-Benz. Das Unternehmen unterstützt die Hilfskampagne, hinter der der Verein Gemeinsam helfen steht, seit vielen Jahren. Falk Pruscha, der die Gewerkeverantwortung der Produktion elektrischer Antriebsstrang und die Standortverantwortung im Werk Untertürkheim von Mercedes-Benz trägt, betonte, dass es dem Unternehmen ein besonderes Anliegen sei, soziale Projekte in der Region zu unterstützen.

Sein Dank gelte allen Beteiligten für ihr Engagement und die Auswahl der besonderen Projekte, die bisher durch die Spenden realisiert werden konnten. Pruscha überreichte einen Scheck in Höhe von 15 000 Euro an Herbert Dachs, Vorsitzender der Geschäftsführung der Medienholding Süd, Silke Hirth-Rayer vom Vorstand des Vereins Gemeinsam helfen und Johannes M. Fischer, Chefredakteur der EZ und stellvertretender Vorsitzender des Vereins Gemeinsam helfen.

Informieren und spenden: <a href='https://www.betterplace.org/de/projects/145000-esslinger-zeitung-weihnachtsspendenaktion-2024' target='_blank'>„Eßlinger Zeitung - Weihnachtsspendenaktion 2024“</a> auf betterplace.org öffnen.

Im Mittelpunkt der Vereinsarbeit steht die EZ-Weihnachtsspendenaktion, die bereits im 58. Jahr karitative, kirchliche und soziale Einrichtungen unterstützt. Die Zuwendungen kommen unter anderem sozialen Projekten und direkt Hilfsbedürftigen zugute, die unverschuldet in Not geraten sind. Die Spendengelder bleiben im Kreis Esslingen. Vielen Menschen aus der Region Esslingen konnte dadurch in den vergangenen Jahrzehnten geholfen werden.