EZ-Weihnachtsspendenaktion: Festliches Neujahrskonzert in schöner Kulisse für den guten Zweck

1 Das traditionelle Neujahrskonzert in der Klosterkirche Denkendorf verbindet Musik mit sozialem Engagement. (Archivbild) Foto: Ines Rudel

Beim Neujahrskonzert in der Klosterkirche Denkendorf treffen im kommenden Jahr Trompeten, Pauken und Orgel zusammen – zugunsten der EZ-Weihnachtsspendenaktion.











Mit festlichen Klängen und vielen guten Taten möchte Denkendorf ins neue Jahr starten: Am Sonntag, 11. Januar 2026, um 17 Uhr findet in der dortigen Klosterkirche das traditionelle Neujahrskonzert zugunsten der EZ-Weihnachtsspendenaktion statt. Unter dem Titel „Tönet, ihr Pauken! Erschallet, Trompeten!“ erwartet das Publikum ein spannendes Konzert.

Das renommierte Trompetenensemble Stuttgart musiziert dabei gemeinsam mit dem Stuttgarter Domorganisten Prof. Johannes Mayr. Auf dem Programm stehen Werke von Georg Friedrich Händel, Alessandro Scarlatti und Johann Sebastian Bach sowie virtuose Orgelwerke und Improvisationen.

Konzert unterstützt Spendenaktion

Der Eintritt kostet regulär 25 Euro und ermäßigt 20 Euro. Karten sind im Vorverkauf in Denkendorf (Buntstift, Tel. 0711 55363745), bei der Esslinger Zeitung (Tel. 0711 9310230), der Nürtinger Zeitung (Tel. 07022 9464150), der Kirchheim-Info (Tel. 07021 502-555) sowie im Internet über www.reservix.de und www.easyticket.de erhältlich. Einlass ist ab 16 Uhr, an der Abendkasse sind Restkarten verfügbar.

Von jeder verkauften Eintrittskarte gehen drei Euro an die EZ-Weihnachtsspendenaktion. Während der letzten Aktion flossen 167 000 Euro für den guten Zweck. Hinter der Aktion, die bereits im 59. Jahr karitative, kirchliche und soziale Einrichtungen unterstützt, steht der Verein „Gemeinsam helfen e.V.“. Die Spendengelder kommen nach der Aktion direkt dort an, wo sie dringend gebraucht werden. Vielen hilfsbedürftigen Menschen aus der Region Esslingen konnte dadurch in den vergangenen Jahrzehnten geholfen werden.