1 Der Marmeladenverkauf der Landfrauen lief besonders gut. Foto: Roberto Bulgrin

Die Menschen im Kreis Esslingen zeigen sich im Corona-Jahr solidarisch. Die EZ-Weihnachtsspendenaktion verzeichnet hohe Einnahmen. Mit dazu beigetragen hat der Marmeladenverkauf der Landfrauen.

Esslingen - Im Jahr der Corona-Pandemie und ihrer Auswirkungen auf die Wirtschaft und das gesellschaftliche Leben sind besonders viele Menschen auch im Kreis Esslingen in Not geraten, ob durch finanzielle Probleme oder Vereinsamung. Zugleich ist aber auch die Solidarität unter den Menschen in der Region groß. Viele haben in diesem Jahr im Rahmen der EZ-Weihnachtsspendenaktion einen Geldbetrag beigesteuert oder um Unterstützung geworben. Bis dato sind mehr als 87 000 Euro für soziale Projekte und Menschen in Not gespendet worden – weit mehr als zum gleichen Zeitpunkt 2019. Mit dazu beigetragen haben unter anderem die Landfrauen im Kreis Esslingen, die mehr als 800 Gläser Marmelade eingekocht und hunderte Paar Socken gestrickt haben, die für den guten Zweck verkauft wurden. Dieses Jahr sind so mehr als 5000 Euro zusammengekommen. Dennoch gilt es weiter, Solidarität mit den Menschen im Kreis Esslingen zu zeigen, die es nicht so gut haben.