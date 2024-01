EZ-Weihnachtsspendenaktion: Endspurt beim Spendensammeln

1 Das Trompetenensemble Stuttgart und der Domorganist Johannes Mayr treten beim Neujahrskonzert auf. Foto: Sylvia Bechle/Konzertbüro Joachim Jung

Mit dem traditionellen Neujahrskonzert in Denkendorf und dem Spendenmarathon der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen geht die die EZ-Weihnachtspendenaktion in den Endspurt.











Link kopiert

Zwar sind die Weihnachtsfeiertage mittlerweile vorbei, doch das Leid von Menschen in finanzieller Not bleibt bestehen. Nicht zuletzt die eisigen Temperaturen machen derzeit deutlich, an welchen Stellen es den Menschen mit wenig Geld im Kreis Esslingen fehlt. Die Spenden der Weihnachtsaktion der Eßlinger Zeitung sollen deshalb zum Beispiel möglich machen, dass Familien sich mit warmer Kleidung eindecken können. Auch dicke Decken werden benötigt. Die EZ-Weihnachtsspendenaktion läuft noch bis Anfang Februar.

Informieren und spenden: <a href='https://www.betterplace.org/de/projects/127930-esslinger-zeitung-weihnachtsspendenaktion-2023' target='_blank'>„Eßlinger Zeitung - Weihnachtsspendenaktion 2023“</a> auf betterplace.org öffnen.

Bislang kamen durch Veranstaltungen und Spenden von Unternehmen und Privatpersonen knapp 153 000 Euro zusammen, die Hilfsbedürftigen im Kreis Esslingen zugutekommen. Ende Dezember wurden bereits die ersten Spenden übergeben. Darüber freuen konnte sich unter anderem der Förderverein der Rohräcker Förderschule, der das Geld in ein neues behindertengerechtes Fahrzeug investieren möchte, und das Caritas-Zentrum Esslingen, das das Angebot für Rat suchende Menschen ausweiten möchte. Denn gestiegene Kosten in nahezu allen Bereichen schmälerten die Geldbörsen vieler Menschen in diesem Jahr – „auch die, die man eigentlich zur Mittelschicht zählen würde“, berichtet Petra Gauch, Leiterin des Caritas-Zentrum Esslingen, von ihrer Arbeit. Auch die evangelische, die katholische Kirche und der Kreisdiakonieverband, der mit dem Projekt „Notanker II“ direkte finanzielle Hilfe leistet, haben Spenden in Empfang genommen.

Marmelade, Konzerte und Theater trugen zur Aktion bei

Möglich machte das eine Reihe an Veranstaltungen und Aktionen im Kreis Esslingen, bei denen Geld gesammelt wurde. Unter anderem kochten die Landfrauen mehr als 1000 Gläser Marmelade ein und strickten Socken, um anschließend das Selbstgemachte im ES zu verkaufen. Der Folklorechor Plochingen spielte zwei Weihnachtskonzerte in der St. Konrad Kirche und andere lokale Musiker stellten sich beim Adventssingen in der Alten Kelter Wäldenbronn in den Dienst der guten Sache und musizierte zugunsten der EZ-Weihnachtsspendenaktion. Auch die Esslinger Rhythmicals und die Lumberjack Bigband, der Sängerbund Ruit und Max Mutzke luden zu Veranstaltungen ein, bei denen für Menschen in Not gesammelt wurde.

Das Neujahrskonzert in Denkendorf wird am kommenden Sonntag, 14. Januar, die Reihe an Veranstaltungen, die zugunsten der Spendenaktionen stattfinden, abschließen. Mittlerweile wurde es zur Tradition, das neue Jahr in der Klosterkirche mit Orgel- und Trompetenklängen einzuläuten. In diesem Jahr werden das Trompetenensemble Stuttgart und der Domorganist Johannes Mayr zu Gast sein und unter anderem Stücke von Jean Joseph Mouret, Georg Friedrich Händel, Johann Sebastian Bach und virtuose Orgelwerke präsentieren. Bis ins kleinste Detail sind die Musiker des Trompetenensembles aufeinander abgestimmt und traten schon auf renommierten Festivals und Konzertreihen auf, etwa in Konstanz oder auf den Münsterkonzerten in Ulm.

Los geht das Konzert um 17 Uhr. Karten gibt es unter anderem bei der Eßlinger Zeitung und bei allen Reservix/Easyticket-Vorverkaufsstellen. Auch an der Abendkasse können von 16 Uhr an noch Karten erworben werden.

Spendenmarathon der Kreissparkasse

Die Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen leitet vom 22. Januar bis zum 4. Februar den Endspurt der Weihnachtsspendenaktion ein: Bei der KSK-Aktion bekommt jedes Projekt je nach Höhe der Spenden, die im Aktionszeitraum über die Plattform „Wir Wunder“ eingehen, einen prozentualen Anteil der von der KSK zur Verfügung gestellten 15 000 Euro. Je mehr Online-Spenden gesammelt werden, desto mehr Geld erhält die Hilfskampagne der EZ aus dem Aktionstopf.

Die Kreissparkasse unterstützt das Spendensammeln seit vielen Jahren. Bei „Wir Wunder“ handelt es sich um die Plattform der Sparkassen-Finanzgruppe (wirwunder.de/esslingen-nuertingen), mit der sie Vereine und soziale Projekte unterstützt. Bereits Anfang Dezember unterstützte das Geldinstitut die Aktion und verdoppelte dort eingegangenen Spenden.