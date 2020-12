1 Rainer Bazlen hat von der Hilfe des Vereins profitiert und eine eigene Wohnung gefunden. Bei Ute von dem Bussche von der Heimstatt kann er sich auch jetzt noch Hilfe holen. Foto: Horst Rudel

Der Verein Heimstatt Esslingen bietet Unterstützung für Wohnungslose an. Dazu zählt neben der Suche nach einer eigenen Wohnung auch die Sozialarbeit.

Esslingen - Rainer Bazlen war sieben Jahre lang obdachlos. „Früher hatte ich nur Rucksack und Schlafsack“, erzählt der 53-Jährige. Seine Jugendliebe hat er mit 16 Jahren kennengelernt, doch dann haben sie sich aus den Augen verloren. Bis Regina ihn zufällig am Bahnhof entdeckt hat und die beiden wieder ein Paar wurden. Mittlerweile sind sie seit 27 Jahren zusammen und auch verheiratet. Er hat es geschafft, seine Alkoholsucht zu überwinden. Mithilfe des Vereins Heimstatt Esslingen, einem Spendenziel der Weihnachtsspendenaktion der Eßlinger Zeitung, ist er auch dem Leben auf der Straße entkommen. Doch das war ein langer Weg: Vier Jahre lebten Regina und Rainer Bazlen in einem Haus des Vereins. So ist es Usus, damit die Klienten das eigenverantwortliche Wohnen erlernen. Derzeit gibt es 31 kleine Appartements in den vier Häusern des Vereins im Landkreis, einige davon auch für Paare.

Rainer und Regina Bazlen hatten Glück

Bei dem Ehepaar Bazlen ist die Wohnungsvermittlung gelungen. Sie wohnen seit über 12 Jahren auf dem Zollberg. Die Unterstützung der Sozialarbeiter von Heimstatt bedeutet ihnen viel. „Ich bin viel selbstständiger geworden, was Ämter betrifft. Meine vier Kinder sind erwachsen, doch früher hat mir Heimstatt auch bei der Unterhaltsregelung sehr geholfen,“ sagt Rainer Bazlen. Er braucht zwar heute keine Begleitung mehr. Aber: „Bei Problemen kann ich jederzeit kommen.“ Ute von dem Bussche, die kommissarische Geschäftsführerin des Vereins Heimstatt Esslingen, fügt hinzu: „Man wächst auch zusammen. Es entsteht eine Vertrauensbasis.“ Der Verein wolle eine Stütze für die Klienten sein: „Die Menschen, die zu uns kommen haben einen Rucksack voller Probleme. Sozialarbeit ist wichtig, damit die Menschen wieder ein würdiges Leben führen können.“ Die Menschen müssten jedoch selbst entscheiden, welche ihrer Probleme sie angehen möchten. Beispiele seien etwa Sucht, finanzielle oder familiäre Probleme

In der Gesellschaft gibt es viele Vorurteile gegenüber Bedürftigen. Dies zeigt sich laut von der Bussche unter anderem auf der Suche nach bezahlbarem Wohnraum. „Bedürftige sind unerwünscht als Nachbarn.“ Bedenken, dass die Klienten von Heimstatt durch Lärmbelästigung auffallen, seien groß. „Viele haben auch Angst vor den Menschen und befürchten, dass diese gewalttätig oder süchtig sind.“ Daher sei auch die Wohnungsvermittlung sehr schwierig. „Die erfolgreiche Vermittlung aus dem Stammheim in eine eigene Wohnung ist fast wie ein Lottogewinn.“

Corona trifft auch Bedürftige

Die Corona-Krise hat auch für sie Auswirkungen. Normalerweise gibt es jeden Freitag am Charlottenplatz ein ehrenamtliches Frühstück für Bedürftige, das von Heimstatt und der Johanniskirchengemeinde organisiert wird. Doch nun gibt es nur ein Vesperpaket, ganz ohne soziale Kontakte. Seinem Hobby, auf Flohmärkten zu verkaufen, kann Rainer Bazlen aktuell auch nicht nachgehen. Zudem seien durch die Corona-Krise auch Szenentreffen an öffentlichen Plätzen oder in Parks kaum mehr möglich und darunter litten die sozialen Kontakte. Von dem Bussche: „Es gibt auf jeden Fall mehr Vereinsamung. Deshalb müssen wir von Heimstatt bei aller Vorsicht alle Möglichkeiten ausschöpfen, um in Kontakt zu bleiben.“ Früher seien die Klienten ins Büro gekommen. Heute laufe viel Bürokratisches auf einem anderen Kommunikationsweg

Dieses Jahr muss auch die beliebte Weihnachtsfeier des Vereins Heimstatt ausfallen, die aus Geldern der Weihnachtsspendenaktion der Eßlinger Zeitung mitfinanziert wurde. Stattdessen gibt es Geschenktüten für die Klienten.

