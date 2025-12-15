EZ-Weihnachtsspendenaktion: Benefizkonzert in der Denkendorfer Klosterkirche

1 Das Trompetenensemble Stuttgart mit Joachim Jung, Johannes Knoblauch, Joachim Nägele, Johannes Mayr und Uwe Arlt (von links) begeistert in der Denkendorfer Klosterkirche. (Archivfoto) Foto: Rainer Kellmayer

Festliche Klänge in der Denkendorfer Klosterkirche: Das Trompetenensemble Stuttgart spielt zugunsten der EZ-Weihnachtsspendenaktion.











„Tönet, ihr Pauken! Erschallet, Trompeten!“ heißt es am Sonntag, 11. Januar, wenn um 17 Uhr in der Denkendorfer Klosterkirche festliche Klänge das neue Jahr einläuten. Bereits seit 25 Jahren unterstützt das Stuttgarter Konzertbüro Joachim Jung mit seinen Neujahrskonzerten in der spätromanischen Denkendorfer Basilika die EZ-Weihnachtsspendenaktion.

Über viele Jahre gastierten zu Jahresbeginn der renommierte Schweizer Trompetenvirtuose Professor Claude Rippas und Kirchenmusikdirektor Friedrich Fröschle, der ehemalige Ulmer Münsterorganist, regelmäßig in der Fildergemeinde. Seit einigen Jahren erfreut nun das weithin bekannte Trompetenensemble Stuttgart, ergänzt von prächtigen Pauken- und Orgelklängen, die Zuhörer des Neujahrskonzerts mit musikalischen Kostbarkeiten.

Hervorragende Akustik in der Denkendorfer Klosterkirche

„Die stilvolle Denkendorfer Klosterkirche bietet eine hervorragende Akustik, in der sich Kammermusik besonders schön entfalten kann“, sagt Joachim Jung, der selbst im Trompetenensemble Stuttgart mitspielt. Die romanische, dreischiffige Basilika ist um 1200 erbaut worden.

Jung freut sich darauf, gemeinsam mit seinen Trompete blasenden Kollegen Joachim Nägele und Johannes Knoblauch und dem Schlagzeuger Uwe Arlt (Pauke und Perkussion) den wunderbaren Raum der Denkendorfer Klosterkirche wieder mit edlen Klängen füllen zu können. Am Konzert wirkt auch wieder der Stuttgarter Domorganist Professor Johannes Mayr mit, der bereits zahlreiche Auszeichnungen bei renommierten internationalen Wettbewerben erhalten hat.

Barocke Trompetenklänge und meditative Spirituals erleben

Zu hören sein werden, neben glanzvoller Trompetenmusik des Barock von Georg Friedrich Händel, Alessandro Scarlatti und Johann Sebastian Bach auch virtuose Orgelwerke und meditative Spirituals.

Karten für das Konzerterlebnis mit dem Trompetenensemble Stuttgart sind unter anderem beim Denkendorfer Schreibwarenladen Buntstift, über die Ticketportale Reservix und Easyticket, sowie an der Abendkasse erhältlich.