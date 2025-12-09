1 Akteure der Stuttgarter Stage Academy brachten zündende Musicalklänge auf die Bühne der WLB. Foto: Rainer Kellmayer

Die Benefiz-Show „Wir bewegen was“ in Esslingen bot beste Unterhaltung für Jung und Alt. Der Erlös der Veranstaltung fließt der EZ-Weihnachtsspendenaktion zu.











Nach vielen Jahren des Engagements für die EZ-Weihnachtsspendenaktion sprüht der Ostfilderner Kulturveranstalter Winfried Kampmann immer noch vor Ideen für seine Benefizshow „Wir bewegen was“. Auch bei der 17. Auflage der Show, deren Erlös wieder der EZ-Aktion zufließt, begeisterte der rührige Impresario das Publikum im Schauspielhaus der Württembergischen Landesbühne Esslingen (WLB) mit spannenden Events aus Musik, Sport und Varieté.

„Die Zusammenstellung des Programms ist für mich stets wie ein spannendes Puzzle“, sagte Kampmann, der zusammen mit seiner Frau Nicola durch die Veranstaltung führte. Und wenn dann am Ende alles klappt und ein Rad ins andere greift, freut er sich mit seinem Publikum.

Einen der Höhepunkte gab es bereits zum Auftakt. Der Stuttgarter Singer-Songwriter Pascal Blenke ist ein Geheimtipp in der deutschen Musikszene. In der WLB begeisterte er die Zuhörer mit seiner klaren, expressiven Stimme, die er selbst am Keyboard begleitete.

Pascal Blenke berührt mit biografischen Songs und starken Texten

In Songs wie „Ich bin gut“ oder der Ballade „Stark genug?“ verarbeitete Blenke in selbstgeschriebenen Texten biografische Erlebnisse, die sein Leben entscheidend geprägt haben. Wort und Musik verwuchsen zu einer Einheit, die nicht nur durch die flotte Tonsprache, sondern insbesondere durch die gehaltvollen Texte beeindruckte.

Tanzkunst vom Feinsten brachte der 1. Tanzclub Ludwigsburg auf die Bühne. Die Perfektion der Latino-Tanz-Show war umso erstaunlicher, da Kinder und Jugendliche zwischen neun und 13 Jahren performten. Ob Samba, Jive oder Paso Doble – alles war perfekt choreografiert. Ein ums andere Mal begeisterten die drei Tanzpaare das Publikum mit ihrer exzellenten Technik und anmutigen Körpersprache.

Taekwondo-Show des KSV Esslingen beeindruckt mit Dynamik

Körperbeherrschung einer anderen Art zeigte die Taekwondo-Abteilung des KSV Esslingen. Hier war in den spektakulären Kampfszenen Schnelligkeit und Dynamik gefragt. Und als zum Schluss von den Akteuren dicke Bretter durchschlagen wurden, staunte das Publikum nicht schlecht.

Dann war Unterhaltung angesagt: In einem musikalischen Intermezzo brachte der Esslinger Entertainer Luis Gschwendtner Stimmung in die Landesbühne. Als er mit seiner Steirischen Harmonika Hits wie die Polka „Böhmischer Traum“ spielte oder schmissige Schunkellieder anstimmte, stieg die Stimmung im Saal von Titel zu Titel. Das Publikum sang voller Begeisterung mit, und auch geschunkelt wurde kräftig.

Esslinger Schüler würfeln um Baumpflanze für den Schulhof

Wie man es von Winfried Kampmann gewohnt ist, gab es im Programm eine besondere Einlage. Diesmal durften Esslinger Schülerinnen und Schüler um eine Kupfer-Felsenbirne, eine aus den USA stammende Baumpflanze, für ihren Schulhof würfeln. Da die EZ-Weihnachtsspendenaktion im nächsten Jahr 60. Bestehen feiert, mussten die gewürfelten Zahlen im Ergebnis genau 60 ergeben. Am Ende gab es nur Sieger: Die Herderschule gewann die vom Hofgut Sirnau gespendete Pflanze und die Waisenhofschule kann sich über die überdimensionierten Würfel freuen.

Jonglage der besonderen Art präsentierte Julian Kloos, der sich mit mehreren WM-Medaillen in der Jonglierszene einen guten Ruf geschaffen hat. In seiner brillanten Vorführung mit beleuchteten Keulen, deren Farben passend zur Musik wechselten, fesselte er die Zuschauer.

Musical-Medley der Stage Academy begeistert Esslingen

In der Stuttgarter Stage Academy werden Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit einer vielseitigen Ausbildung in Tanz, Gesang und Schauspiel an kreatives Tun herangeführt. Im Finale von „Wir bewegen was“ gaben acht fortgeschrittene Schülerinnen und Schüler eine Kostprobe aus dem breit angelegten Academy-Angebot. Mit einem Medley aus den Musicals „Madagaskar“, „Just“ und „Robin Hood“ brachten die Akteure eine zündende Show auf die Bretter des Schauspielhauses. Der Gesang der ausdrucksstarken Musicalstimmen überzeugte, und auch für die gelungene Präsentation gab es viel Applaus.

Nach einem Feuerwerk der Attraktionen klang „Wir bewegen was“ mit dem gemeinsam gesungenen Lied „Leise rieselt der Schnee“ besinnlich aus.

EZ-Weihnachtsspendenaktion

Kampagne

Zum 59. Mal trommelt die EZ-Weihnachtsspendenaktion, hinter der der Verein „Gemeinsam helfen“steht, für den guten Zweck. Die Spenden kommen Familien und Einzelpersonen im Kreis Esslingen zugute, die in finanziellen, medizinischen oder sozialen Notlagen sind. Auch soziale Projekte werden unterstützt.

Spenden

Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen, IBAN: DE38 6115 0020 0000 9020 36; BW Bank, IBAN: DE24 6005 0101 0008 4053 53; Volksbank Mittlerer Neckar, IBAN: DE89 6129 0120 0126 8880 00. Oder einfach im Internet auf der Spendenplattform www.wirwunder.de/projects/166077. Sachspenden können nicht angenommen werden.