EZ-Weihnachtsspendenaktion: Auszeit Jugendfarm – „Viele Kinder mit Entscheidungsfreiheit überfordert“

Die Jugendfarm Esslingen bietet Kindern eine seltene Freiheit im Umgang mit Tieren und Natur. Die EZ-Weihnachtsspendenaktion unterstützt die wichtige pädagogische Arbeit.











Pony Blacky steckt den Kopf ins Heu, Schafe stehen herum, bereit sich kraulen zu lassen, Hühner flattern einem gackernd vor die Füße – die Jugendfarm Esslingen bietet Kindern und Jugendlichen den direkten Umgang mit Tieren und Natur, den sie sonst kaum noch erleben. Zudem haben die Kinder in der durch viel ehrenamtliches Engagement getragenen Einrichtung Entscheidungsfreiheit über ihre Zeit – eine Ausnahme im durchgetakteten modernen Familienalltag. Doch für ihre Arbeit braucht die Jugendfarm finanzielle Unterstützung – dafür trommelt in diesem Winter die Weihnachtsspendenaktion der Eßlinger Zeitung.

Drei Ponys, drei Esel, drei Schweinchen, zwei Kaninchen, vier Schafe, ein Ziegenbock, sieben Hühner und ein Hahn, dazu ein weitläufiges Gelände mit Ställen, Scheune, Werkstatt, dem Haupthaus und Bauwagen bilden den pädagogisch betreuten Abenteuer- und Aktivspielplatz im Wald unterhalb des Zollbergs. Kinder und Jugendliche aus der Stadt und von außerhalb besuchen die Einrichtung, die ein Verein betreibt. Entstanden vor 50 Jahren aus einer Elterninitiative gehört die Jugendfarm zu den Anbietern von offener Kinder- und Jugendarbeit in der Stadt.

Dienstags und mittwochs ist Familientag, da besuchen Eltern mit jüngeren Kindern die Jugendfarm, donnerstags, freitags und samstags kommen Kinder ab sechs Jahren allein aufs Gelände. An den Samstagen gibt es eine warme Mahlzeit. „Dass Kinder ohne Eltern kommen, ist ein Überbleibsel aus der Coronazeit“, erklärt Andrea Roos, eine der drei Hauptamtlichen im Verein.

Jugendfarm Esslingen zieht jährlich 10.000 Besucher an

Insgesamt steigende Besucherzahlen verzeichnet die Jugendfarm seit der Pandemie. Die Anlage ist das ganze Jahr außer zwischen Weihnachten und Neujahr geöffnet. Die Ferienprogramme, die in allen Schulferien außer den Weihnachtsferien stattfinden, sind bereits im Januar ausgebucht. Im laufenden Jahr haben rund 10 000 Personen die Farm besucht, darunter etwa 8000 Kinder.

Alle Angebote werden pädagogisch betreut, die Fachpersonalkosten für zwei hauptamtliche Stellen trägt die Stadt. Buftis, Praktikanten und Ehrenamtliche unterstützen. Freiwillige und auch Vorstandsmitglieder rekrutieren sich zuweilen aus ehemaligen Farmkindern, die sich ab 15 Jahren zu Helfern ausbilden lassen können. Der Trägerverein hat 125 Mitglieder, der Jahresbeitrag beträgt 44 Euro.

Jugendfarm Esslingen: Kinder entscheiden selbst, ob sie mit Tieren arbeiten oder Hütten bauen

Mit Tieren Kontakt haben und frische Luft schnappen, ist aber nicht alles. „Bei uns beschäftigen sich die Kinder aktiv mit Tier und Natur“, betont Roos. Und sie entscheiden selbst, ob sie Esel und Pony im Wald spazieren führen, ob sie die Kaninchenställe ausmisten, oder in der Werkstatt mit Speckstein arbeiten und Hütten bauen. Roos sieht im Jugendfarm-Angebot eine sinnvolle Ergänzung zum oft eng getakteten Alltag eines Kindes. „Die Ganztagsschule lässt Kindern wenig Freizeit, ebenso wie andere Termine zum Beispiel in Sportvereinen“, sagt sie. Sie erlebe oft, dass Kinder zunächst mit ihrer Entscheidungsfreiheit überfordert sind. „Was machen wir jetzt“ oder „Mir ist langweilig“ hört sie öfter.

Auch der Umgang mit Tieren kann zunächst befremdlich sein. „Es ist ja nicht nur Streicheln und Kuscheln, sondern auch Pflegen und Säubern“, erzählt Roos. Da rümpft manches Kind die Nase, wenn es beim Stallausmisten streng riecht. Oder Kids reagieren überrascht, wenn sie erfahren, dass Schweine, die man vielleicht mit einem „Iigitt“ bedacht hat, mit ihrer separaten „Klo-Ecke“ im Stall die reinlichsten Tiere auf der Farm sind.

Sanierungsbedarf: Jugendfarm hofft auf 150.000 Euro Spendenhilfe

Einen vielfältigen Spielbereich bietet die alte Scheuer, dort kann man im Strohlager toben, in der Hängematte chillen oder auf der Terrasse Klavier spielen. Doch das Dach von Scheune und Haupthauses ist teilweise undicht und asbesthaltig, eine Sanierung dringend geboten. Außerdem soll eine PV-Anlage angeschlossen werden. Die rund 150 000 Euro Kosten kann der Verein Jugendfarm Esslingen nicht aus eigener Kraft aufbringen und hofft auf die Unterstützung durch Spenden.

