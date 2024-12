EZ-Weihnachtsaktion: KSK verdoppelt Spenden über Onlineplattform

1 Die Kreissparkasse verdoppelt von 6. bis 9. Dezember Spenden, die über die Internetplattform Wir Wunder eingehen. Foto: dpa//Patrick Pleul

Die Weihnachtsspendenaktion der Eßlinger Zeitung hilft Menschen in Not und sozialen Projekten im Kreis Esslingen. Langjährige Unterstützerin ist die Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen. Sie verdoppelt Spenden, die von 6. bis 9. Dezember online eingehen.











Die Weihnachtsspendenaktion der Eßlinger Zeitung trommelt in diesem Winter zum 58. Mal für den guten Zweck. Wer die Benefizkampagne unterstützen möchte und mit seiner Spende besonders viel erreichen will, kann vom 6. bis 9. Dezember Geld über die Plattform Wir Wunder senden. Denn die Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen verdoppelt in dieser Zeit alle eingehenden Beträge bis 100 Euro.

Informieren und spenden: <a href='https://www.betterplace.org/de/projects/145000-esslinger-zeitung-weihnachtsspendenaktion-2024' target='_blank'>„Eßlinger Zeitung - Weihnachtsspendenaktion 2024“</a> auf betterplace.org öffnen.

Die Kreissparkasse ist langjähriger Unterstützer der EZ-Aktion. „Mit unserer Verdoppelungsaktion auf der Wir-Wunder-Plattform möchten wir gemeinsam mit unseren Kundinnen und Kunden etwas bewegen und das Engagement für unseren Landkreis stärken“, Marcus Wittkamp, bei der Kreissparkasse für Gesellschaftliches Engagement verantwortlich. „Jeder gespendete Euro, der für die Weihnachtsaktion der Eßlinger Zeitung eingeht, wird von uns bis zu einer Höhe von 100 Euro verdoppelt und damit zu einer doppelten Hilfe für die vielen wichtigen Projekte und Initiativen, die das Leben in unserer Gemeinschaft bereichern. So können wir gemeinsam mehr erreichen und zeigen, dass Zusammenhalt und Engagement auch in herausfordernden Zeiten einen Unterschied machen.“ Insgesamt stellt die Kreissparkasse 15 000 Euro zur Verfügung. Die Spendenverdopplungsaktion startet am Freitag, 6. Dezember, um 9 Uhr und läuft bis Montag, 9. Dezember, um 23.59 Uhr.

Spenden bleiben im Kreis Esslingen

Das im Rahmen der EZ-Spendenaktion gesammelte Geld bleibt im Kreis Esslingen. Die Kampagne richtet sich einerseits an soziale Projekte in der Region – in diesem Jahr wird beispielsweise die Tafel Esslingen unterstützt, die ihre neuen Räume renovieren muss. Aber auch Familien und Einzelpersonen, die unverschuldet in eine Krise geraten sind, erhalten direkt finanzielle Hilfe. Schon kleine Beträge können helfen, beispielsweise um es Eltern mit geringem Einkommen zu ermöglichen, Winterkleidung für ihre Kinder zu kaufen.

Zur Teilnahme einfach auf www.wirwunder.de/projects/145000 gehen. Weitere Informationen zur Weihnachtsspendenaktion gibt es unter www.esslinger-zeitung.de/weihnachtsspendenaktion.