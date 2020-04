1 Andrea Menze liefert ihre Mode an die Kunden Foto: Tom Weller

EZ-Verbindet-Plattform hilft und informiert in Zeiten der Corona-Krise. Uhren werden weiterhin vom Esslinger Schmuckgeschäft repariert und neue Mode gibt es in einer Auswahltüte geliefert.

Kreis Esslingen - Helfen in Corona-Zeiten hat unterschiedliche Facetten und Gesichter. Da ist zum Beispiel Andrea Menze, die Inhaberin des Modegeschäftes Paulette am Esslinger Postmichelbrunnen. Menze hat sich mit ihrem Laden auf der Plattform EZ-Verbindet-Marktplatz registriert und informiert dort ihre Kunden über die Möglichkeiten, in Corona-Zeiten weiterhin Mode bei ihr kaufen zu können. Denn auch wenn ihr Laden geschlossen hat, bietet sie einen Liefer-und Abholservice an. „Bei uns gibt es eine Auswahltüte, zum Beispiel mit zwei Jeans und drei T-Shirts“, sagt die 52-jährige Geschäftsinhaberin. „Ich gebe dann eine telefonische Modeberatung und kann den Kunden auch Bilder von den Kleidungsstücken senden.“ Die Auswahltüte könne man eine Woche zum Anprobieren behalten und dann entweder zurücksenden oder einen Termin vereinbaren, wann die Tüte vor den Laden gestellt wird.

Kaputte Uhren in den Briefkasten werfen

Über Pakete und das Telefon kommuniziert derzeit auch Cornelia Burkhardt, Inhaberin des Juweliergeschäftes Burkhardt, mit ihren Kunden. Der Schmuckladen mit Uhrmacherwerkstatt in der Küferstraße, ist ebenfalls auf dem EZ-Verbindet-Marktplatz gelistet – mit allen Infos über Liefer- und Abholservice. Einen Onlineshop hat das Juweliergeschäft nicht.

„Die Wünsche sind ja immer noch da“, sagt Burkhardt. Erst vor Kurzem habe eine Kundin Ohrringe im Schaufenster gesehen und diese dann per Telefon bestellt. „Wir haben auch noch Anfragen, die vor der Ladenschließung gekommen sind“, sagt die 55-Jährige. „Wir informieren den Kunden dann telefonisch“, sagt Burkhardt. Auch Reparaturaufträge von Uhren läuft in Corona-Zeiten über das Telefon. „Wir sprechen mit den Kunden darüber, was fehlt, dann können wir es einschätzen“, sagt Burkhardt. „Aber wir brauchen das Stück dann vor Ort und entscheiden, wenn es auf dem Tisch liegt.“ Die kaputte Uhr können Kunden nach einer Terminvereinbarung in den Briefkasten werfen.

Nachbarschaftshilfe bei PC-Problemen

Die Plattform EZ-Verbindet der Eßlinger Zeitung vereint neben Einzelhandel und Kunden auch mit der Nachbarschaftshilfe. Lukas Lederle aus Esslingen hat sich zum Beispiel in die Helferliste eingetragen. „Ich habe Zeit und möchte gerne Menschen unterstützen, die Hilfe brauchen“, sagt der 28-jährige Student für Grundschullehramt. Auch Carola Orszulik, Inhaberin eines IT-Unternehmens, möchte mit ihren Computer-Kenntnissen in dieser Zeit helfen. „Ich denke, es ist eine gesellschaftliche Verantwortung, sich gegenseitig zu helfen“, sagt die 46-Jährige.

Die Plattform für Nachbarschaftshilfe und den Marktplatz finden Sie unter www.ez-verbindet.de