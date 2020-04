Helfer in Corona-Zeiten

1 Jonas Pangerl und Rieke Ehrsam gehen mehrmals in der Woche mit Hund Whiskey spazieren. Foto: oh

Zwei Studenten unterstützen ältere Frau – Sie gehen mit dem Hund spazieren und erledigen Einkäufe

Kreis Esslingen - Vier Menschen strahlen in diesen Tagen – und dass, obwohl sich die negativen Berichte über das Coronavirus häufen. Ihre gute Laune hat einen Grund: Sie unterstützen sich gegenseitig, gehen füreinander einkaufen oder mit dem Hund spazieren. Gefunden haben sie sich über eine Internetplattform. Mit EZ-Verbindet hat die Eßlinger Zeitung ein Portal geschaffen, das Hilfsbedürftige und freiwillige Helfer in der Corona-Zeit zusammen bringt.

Über Helferliste zusammengefunden

Die vier Esslinger, das sind die 68-jährige Gabriele Roe und ihr Mann sowie die Studenten Rieke Ehrsam (21) und Jonas Pangerl (25). Über EZ-Verbindet haben sich Gabriele Roe und ihr Mann Unterstützung gesucht. „Zur Entlastung, denn wir sind etwas älter und gesundheitlich nicht zu 100 Prozent gut drauf“, sagt Roe. „Man sollte sich dann zurückhalten.“ Auf der EZ-Verbindet-Plattform nach jemandem gesucht, der mit ihrem Hund Whiskey mehrmals in der Woche Spazieren gehen könnte. Sie hat Rieke Ehrsam in der Liste gefunden und per E-Mail angeschrieben. Die 21-jährige Studentin und ihr Freund Jonas Pangerl haben sich registriert. Über den Instagram-Kanal der EZ habe sie von der Aktion erfahren.

Mit Hund Whiskey spazieren gehen

Die beiden kaufen nun gelegentlich Lebensmittel für Gabriele Roe ein. Vor allem aber geht es um Whiskey. Die Journalismus-Studentin und der Maschinenbau-Student gehen drei bis vier Mal in der Woche mit dem Labrador an die frische Luft. „Ich habe kurz mit Frau Roe telefoniert, dann haben wir uns einmal getroffen, natürlich mit Abstand“, sagt Rieke Ehrsam. „Nun gehen wir jedes Mal rund eineinhalb Stunden mit dem Hund spazieren. Damit kommen wir auch raus und an die frische Luft.“ Wie die Übergabe des Hundes jedes Mal funktionieren würde? „Wir fahren mit dem Fahrstuhl zur Wohnung, dann weiß er meist schon wo es lang geht und läuft vor“, sagt Ehrsam.

Auf dem Portal EZ-Verbindet kann sich jeder Interessierte in eine Helferliste eintragen. Hilfsbedürftige können dann dort nach Unterstützung suchen. Einzelhändler aus der Region können sich auf dem Marktplatz von EZ-Verbindet anmelden und ihre Kunden informieren.