1 Mit dem Portal EZ-verbindet können Bürger einfach freien Wohnraum für Geflüchtete anbieten. Foto: Roberto Bulgrin

Mit dem neuen Online-Portal EZ-verbindet stellt die Eßlinger Zeitung Kontakte her zwischen Geflüchteten aus der Ukraine und Menschen, die diesen eine Unterkunft bieten können.















Link kopiert

Viele Menschen fliehen in diesen Tagen aus dem Kriegsgebiet in der Ukraine ins sichere Deutschland. Neben Kleidung und Lebensmitteln benötigen sie hierzulande vor allem Quartiere, um sich von der Flucht zu erholen. Deshalb stellt die Eßlinger Zeitung mit EZ-verbindet ein Portal bereit, das Geflüchtete mit Privatpersonen im Kreis Esslingen zusammenbringt, die bereit sind, den Menschen ein Dach über dem Kopf zu geben. „Mit dem Portal wollen wir unseren Teil dazu beitragen, dass Menschen, die aus der Ukraine fliehen mussten, eine Unterbringung im Kreis Esslingen finden können“, sagt Andreas Heinkel, der Geschäftsführer der Eßlinger Zeitung.

Lesen Sie aus unserem Plus-Angebot: Die ersten 100 Flüchtlinge kommen in Esslingen an

Auf der Internetseite können Menschen aus Esslingen und Umgebung, die freien Wohnraum zur Verfügung haben, diesen den geflüchteten Menschen aus der Ukraine anbieten. Die Geflüchtete wiederum können die Angebote einsehen und über die hinterlassenen Daten mit den Anbietern in Kontakt treten. Die Seite ist unkompliziert in der Handhabung und lässt sich mit wenigen Eingaben bedienen. Das Portal EZ-verbindet ist in vier Sprachen verfügbar. Neben Deutsch und Englisch sind die Inhalte auch in der ukrainischen und russischen Sprache aufrufbar. Zwischen den Sprachen kann per Mausklick hin- und hergeschaltet werden.

Ein bewährtes Prinzip

„Als Medienhaus erreichen wir die Menschen mit unseren Medien und über verschiedene Kanäle“, sagt Heinkel, „deshalb ist diese Plattform für uns der richtige Weg, um uns an dieser Situation zu beteiligen und uns im Sinne der Gesellschaft und der Menschlichkeit einzusetzen.“ Bereits am vergangenen Donnerstag trafen die ersten 100 Flüchtlinge im Aufnahmezentrum in der Esslinger Zeppelinstraße ein. Daher sei es besonders wichtig, sofort zu reagieren, sagt Andreas Heinkel. Bereits zu Beginn der Corona-Pandemie konnte die Eßlinger Zeitung mit einem ähnlichen Portal Hilfsbereite und Menschen aus Risikogruppen zusammenbringen, sodass einfache Aufgaben wie der Einkauf von freiwilligen Helfern übernommen werden konnte. Auf diesem bewährten Prinzip baut auch die neue Plattform auf.

Erste Geflüchtete sind bereits in Esslingen angekommen

In Baden-Württemberg wurden laut Landesjustizministerium bislang 6100 Geflüchtete offiziell registriert, die in den Erstaufnahmestellen des Landes aufgenommen wurden. Es ist aber davon auszugehen, dass darüber hinaus viele nicht registrierte Menschen in kommunalen Einrichtungen oder bei Privatpersonen unterkommen konnten.

Lesen Sie aus unserem Angebot: Geflüchtete privat aufnehmen – was ist zu beachten?

Dabei können auch Mieter Geflüchtete in ihrer Wohnung aufnehmen, wie der Deutsche Mieterbund mitteilt. Als erlaubnisfreier Besuch gilt demnach eine Unterbringung für sechs bis acht Wochen. Nur unter gewissen Umständen müsse der Vermieter um Erlaubnis gebeten werden, etwa wenn die Unterbringung länger als acht Wochen dauert, als Gegenleistung Geld verlangt wird oder wenn die gesamte Wohnung überlassen wird. Für enge Familienangehörige – Ehe- oder Lebenspartner, Kinder oder Eltern – gelte die zeitliche Beschränkung von acht Wochen nicht. Sie können ohne Zustimmung und sogar dauerhaft aufgenommen werden.

Bei anderen Personen braucht es die Zustimmung des Eigentümers. Diese können Vermieter aber nur dann verweigern, wenn es einen Grund gibt oder etwa der Wohnraum dauerhaft überbelegt würde – kurzfristig sei dies laut Mieterbund erlaubt. Allein wegen der Herkunft kann die Unterbringung von Geflüchteten nicht abgelehnt werden. Grundsätzlich rät der Mieterbund in jedem Fall zu einem Gespräch mit dem Wohnungseigentümer, um Streitigkeiten vorzubeugen.

Viele erfahrene Hilfsorganisationen

Wer selbst eine Wohnung besitzt, muss keine Erlaubnis einholen, um Geflüchtete dort aufnehmen zu können. Die Ukrainerinnen und Ukrainer, die privat unterkommen, sollten sich früher oder später beim Bürgeramt melden und ihren Wohnsitz anmelden.

Neben den Anlaufstellen in Städten und Kreisen bieten zahlreiche Organisationen Hilfestellungen für Geflüchtete an, etwa im Hinblick auf rechtliche Fragen oder Antragstellungen bei den Behörden. Viele Organisationen setzen sich bereits lange mit Geflüchteten und deren Anliegen auseinander. Als Beispiele sind etwa die Diakonie Württemberg, Pro Asyl, Caritas oder der Flüchtlingsrat Baden-Württemberg zu nennen.

Konkrete Hilfe

EZ-verbindet

Auf der Internetseite www.EZ-verbindet.de können Privatpersonen, die freien Wohnraum haben, diesen für Menschen anbieten, die vor dem Krieg aus der Ukraine geflohen sind. Das Internetportal ist einfach zu bedienen und auf Deutsch, Englisch, Ukrainisch und Russisch verfügbar. Geflüchtete Menschen können die Angebote durchsehen und über die Kontaktdaten an die jeweiligen Ersteller herantreten. Ein ähnliches Format bewährte sich bereits zu Beginn der Corona-Pandemie.