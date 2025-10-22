EZ-Umfrage: Wer backt die besten Brezeln im Kreis Esslingen?

1 Außen knusprig, innen schon weich – welcher Bäcker bekommt das am besten hin? Foto: Roberto Bulgrin

Es ist des Schwaben liebstes Gebäck: Die Brezel. Jede Bäckerei hat ihr eigenes Rezept, aber wer macht im Kreis Esslingen die besten? Verraten Sie es uns.











Salzig, knusprig, innen luftig – so sollte die Brezel sein. In Süddeutschland ist sie ein Stück Backkultur. Aber jeder Bäcker macht sie etwas anders. Der eine macht den Knoten etwas dünner, der andere verzichtet auf die Milch im Teig oder backt bei höherer Temperatur.

Es sind die kleinen Abwandlungen des Rezepts, die am Ende den großen Unterschied machen. Schon seit dem Mittelalter gibt es das Backwerk mit den verschlungenen Armen. Daher stammt wohl auch der Name: Das lateinische Wort brachium, von dem sich das Wort Brezel wohl ableitet, bedeutet „Arm“.

Zwar gibt es sie heute auch mit Käse überbacken, mit Pfeffer und in diversen weiteren Variationen, aber wir wollen herausfinden, wo es den besten Klassiker gibt: einfach nur mit etwas Salz.

Leserumfrage: Wo schmeckt die Brezel am besten?

Genau dieser Frage möchten wir nachgehen. Wir laden unsere Leserinnen und Leser ein, ihre persönlichen Favoriten zu nennen. Welche Bäckerei im Kreis hat die knusprigste Kruste, wo schmeckt die Krume am besten?

Machen Sie mit bei unserer Umfrage und erzählen Sie uns, wo Sie am liebsten Ihre Brezel kaufen.